Jak iOS 14 działa na starym iPhonie? Zobacz test szybkości (wideo)

iPhone 6s działał praktycznie tak samo płynnie na każdej wersji oprogramowania. Co ciekawe, czasami iOS 14 był nawet odrobinę szybszy w porównaniu z wcześniejszymi iteracjami iOS. Szkoda, że nie przetestowano od razu kwestii baterii. Na szczęście postanowiono zrobić to w oddzielnym materiale.Ponownie do testu wykorzystano iPhone'a 6s. Wszystkie egzemplarze zostały podłączone pod ten sam punkt dostępu, a podświetlenie ustawiono na stałe 25 proc. Sprawdzono te same wersje iOS co w poprzednim filmiku.