Nadchodzi Office 2022. Microsoft nie będzie zmuszał do płacenia abonamentu

Office 2022 kupisz na zawsze, bez abonamentu

Logo pakietu Microsoft 365 | Źródło: Microsoft

Trzy lata temu mieliśmy do czynienia z ogłoszeniem pakietu Office 2019 . Microsoft zdecydował wtedy, że jeszcze nie rezygnuje z opcji nabycia wieczystej licencji. Oznaczało to, iż użytkownicy nie byli zmuszani do płacenia co miesięcznego abonamentu, co – nie ukrywajmy – staje się powoli normą.Koncern przemianował jednak zestaw na Microsoft 365 i zaczęto spekulować o skupieniu się na abonamencie i usunięciu opcji nabycia pakietu „na zawsze”. Oficjalna decyzja nie została nigdy podjęta, a firma nieustannie podkreślała o „ciągłym badaniu rynku w tym zakresie”.Z najnowszego oświadczenia wynika, że. Na stronie Microsoftu wyczytać możemy o planowanym udostępnieniu nowej wersji pakietu dla systemów Windows oraz Mac. Mówi się, iż nazywać się one będzie Office 2022.Niewątpliwie mamy do czynienia ze świetną informacją dla wszystkich tych osób, którzy nie są przekonani do formy abonamentu i comiesięcznego płacenia za dostęp do Worda czy Excela.– warto więc oczekiwać na kolejne informacje od giganta.Źródło i foto: Microsoft