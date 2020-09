OneDrive ze świetnymi nowościami. Korzystanie z usługi będzie przyjemniejsze

Warto się zainteresować.

Dodawanie skrótów w OneDrive | Źródło: Microsoft

OneDrive Home na iOS | Źródło: Microsoft

OneDrive na Surface Duo | Źródło: Microsoft

Udostępnianie linków na Microsoft Teams | Źródło: Microsoft

Funkcja "Przenoś i udostępniaj" | Źródło: Microsoft

Microsoft chyba w końcu zdał sobie sprawę z tego, że użytkownicy lubią wygodę i porządek. Tak przynajmniej wynika z rozszerzenia funkcji „Dodaj skrót do Moich plików”. Teraz. W ten sposób nie trzeba będzie specjalnie przechodzić do sekcji „Udostępnione dla mnie”, by odnaleźć interesującą nas treść. Najważniejsze pliki można bez problemu przypisać do głównej zakładki, a nawet je synchronizować, by otwierać je z dowolnego urządzenia.Usprawnieniu uległa również mobilna wersja OneDrive. Chodzi między innymi o dodanie sekcji Home, która ma stanowić ostoję dla plików offline. Będzie to swoiste centrum dowodzenia, gdzie znajdą się ostatnio przesłane dokumenty, udostępnione biblioteki czy właśnie zapisane treści w trybie offline. Microsoft poinformował, że funkcja początkowo trafi wyłącznie na urządzenia z systemem iOS, lecz „wkrótce” jej zasięg zostanie rozszerzony również na telefony z Androidem.Nie mogła rzecz jasna zabraknąć obsługi OneDrive na Surface Duo, czyli dwuekranową nowość od Microsoftu.Użytkownicy otrzymają więc chociażby specjalne usprawnienia zwiększające wielozadaniowość (funkcja przeciągania i upuszczania).Poza tym, OneDrive wzbogaci się o. Zadowoleni będą użytkownicy Teamsa – link kierujący do danego pliku z chmury otrzymają opcję personalizacji tak, by np. tylko wybrani odbiorcy mogli edytować jego treść.Wprowadzona zostanie także, która ma pomóc szczególnie zespołom wykonującym przeróżne zadania. Administrator otrzyma opcję przeniesienia wybranych plików z dowolnego folderu OneDrive do np. pracowniczej biblioteki w SharePoint.Dodatkowoi poprawek w zakresie istniejących już opcji. Kiedy powyżej wspomniane udogodnienia trafią do OneDrive? Trudno powiedzieć. Niektóre z nich powinny być już dostępne, a w przypadku pozostałych data debiutu nie jest sprecyzowana. Warto więc uzbroić się w cierpliwość.Źródło i foto: Microsoft