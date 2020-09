Jak powiększyć zdjęcia bez utraty jakości? Pobierz PhotoZoom 7 za darmo

Licencja na świetny program.





PhotoZoom 7 - powiększ zdjęcia bez utraty jakości

PhotoZoom 7 to ciekawy i użyteczny program. Do tego prosty w obsłudze. | Źródło: PhotoZoom

PhotoZoom 7 za darmo

"click here to go to exclusive SharewareOnSale registration page"

Powiększanie zdjęć w stylu CSI? No, może aż tak to nie, ale możliwości programu PhotoZoom 7 niejednego wprawią w zdziwienie. Oprogramowanie umożliwia powiększanie rozmiaru fotografii bez pogarszania ich jakości. Ba, aplikacja pozwala odtworzyć naprawdę imponującą ilość szczegółów na powiększonych grafikach. Dlaczego o tym piszę? Bo PhotoZoom 7 został właśnie udostępniony za darmo.Program PhotoZoom stworzono w oparciu o opatentowaną technologię S-Spline Max, umożliwiającą powiększenie obrazu nawet kilkusetkrotnie, przy zachowaniu najlepszej możliwej jakości krawędzi i ostrości. Maksymalna rozdzielczość wyjściowa plików to aż milion na milion pikseli!Do dyspozycji użytkownika oddano również zestaw filtrów, które sprawdzą się szczególnie podczas odszumiania zdjęć i usuwania artefaktów. Dzięki narzędziu odtworzycie zdumiewającą liczbę szczegółów z fotografii, które zdążyliście już spisać na straty. Czy radzi sobie tak dobrze jak Mathlab? Odpowiedź brzmi: nie, ale jest o niebo łatwiejszy w obsłudze i poradzi sobie z nim każdy amator.PhotoZoom może działając jako samodzielna aplikacja oraz jako wtyczka dla programów Adobe Photoshop, Lightroom, Photoshop Elements, Corel Photo-Paint i Corel PaintShop Pro.Aby odebrać program PhotoZoom 7 za darmo, należy przejść pod ten adres . Po kliknięciu na link widoczny pod propozycjami udostępnienia informacji o promocji w mediach społecznościowych, zostaniecie przeniesieni do formularza. Po dokonaniu rejestracji w serwisie Sharewareonsale zostaniecie przekierowani na witrynę z linkami prowadzącymi do instalatorów. Dalsze instrukcje znajdziecie w wiadomości mailowej po kliknięciu na napis