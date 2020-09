Jak aktywować funkcje z Windows 10 20H2 już teraz? To bardzo proste

Odblokuj nowości przedpremierowo.





Jak odblokować funkcje Windows 10 20H2 już teraz?

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FeatureManagement\Overrides\0\2093230218]

"EnabledState"=dword:00000002

"EnabledStateOptions"=dword:00000000

Jakiś czas temu podpowiadaliśmy Wam jak włączyć nowe menu Start w Windows 10 , jeszcze przed jego oficjalną premierą. Zainteresowanie wpisem było bardzo duże. Tym razem podpowiem jak aktywować wszystkie najważniejsze funkcje z nowej aktualizacji 20H2 już teraz, przedpremierowo. Windows 10 October 2020 Update jest już ukończony i jeśli macie na swoim komputerze zainstalowaną aktualizację majową, możecie skorzystać z poniższego poradnika.Łatwa aktywacja nowości z kolejnej aktualizacji jest bardzo prosta, bowiem łatka 20H2 będzie jedynie poprawką aktywacyjną. Wszystkie niezbędne składniki były dostarczane na komputery użytkowników Windowsa 10 poprzez poprawki wydawane od czasu premiery Windows 10 May 2020 Update.Przede wszystkim, musisz zainstalować Windows 10 2004. Aktualizacja majowa najpewniej czeka na Ciebie w Windows Update, o ile do tej pory jej nie zainstalowałeś. Nie możesz pobrać majowej aktualizacji Windows 10? Oto, jak zainstalować ją ręcznie . Zrobione? Lecimy dalej!trik wymaga edytowania rejestru systemu Windows 10. Jeśli boicie się dokonywać takich zmian, lepiej odpuście. Sposób działa i jest skuteczny, jednakże pamiętajcie, że postępujecie na własną odpowiedzialność.Otwórz Ustawienia (np. prawy klik na Menu Start -> Ustawienia) -> System -> Informacje i sprawdź, czy na pewno korzystasz z Buildu 19041.450 lub nowszego.Otwórz Notatnik.Do Notatnika wklej poniższy kod:Zapisz niniejszy plik jako plik o rozszerzeniu "wszystkie pliki" i dowolnej nazwie na Pulpicie swojego komputera.Kliknij na niego prawym przyciskiem myszy i zmień jego nazwę poprzez dopisek .reg na końcu nazwy pliku. Potwierdź działanie klawiszem Enter.Kliknij na zapisany plik i potwierdź dodanie wpisu do rejestru.Zrestartuj komputer.Gratulacje, właśnie odblokowałeś nowe Menu Start z ikonami Fluent Design i zupełnie nowym tłem.