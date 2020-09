Gmail zostanie ponownie przebudowany? Poznaliśmy projekt nowego loga

Nadciągają zmiany.





Nadchodzi nowy Gmail?

Źródło: 9to5google

Google ostatnimi czasy dosyć regularnie aktualizuje swoje usługi. Gigant skupia się przede wszystkim na ujednoliceniu ich interfejsu i przystosowania do nowoczesnego wzornictwa. Nie tak dawno byliśmy chociażby świadkami odświeżenia loga Map i ogólnych poprawek w zakresie wyglądu aplikacji.Już niedługo to samo może czekać Gmaila. Klient pocztowy ma dosyć odmienne logo od innych programów koncernu. Podczas gdy dominuje w nich żółty, czerwony, zielony i niebieski, to Gmail pozostaje wyłącznie czerwony i biały. Zresztą – wystarczy spojrzeć na poniższą grafikę, by zauważyć różnicę.W sieci zadebiutował jednak graficzny projekt sugerujący pewne zmiany. Możemy zobaczyć na nim, która pasuje do reszty ikon charakteryzujących usługi od Google. Nie wiadomo jak będzie finalnie wyglądać logo, lecz dowiemy się tego z pewnością już niedługo.Sam Gmail ostatnio i tak doczekał się sporej liczby zmian. Mieliśmy przede wszystkim do czynienia z zintegrowaniem klienta z Google Meet , co niestety nie spodobało się części użytkownikom. Gigant z Moutain View niejednokrotnie podkreślał, że Gmail ma w przyszłości być czymś więcej niż tylko pocztą.Cóż, warto więc czekać na kolejne informacje.Źródło: 9to5google / Foto. Google