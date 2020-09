Windows 10 October 2020 Update ukończony. Poprawka 20H2 zaskakuje

Ale nie tym, czym myślicie.





Windows 10 20H2 zaskakuje

Nie wszyscy użytkownicy systemu Windows 10 zdołali zainstalować aktualizację majową o oznaczeniu 20H1 , a Microsoft jest już w zasadzie gotowy do dystrybucji kolejnej, oznaczonej numerem 20H2. Windows 10 October 2020 Update, zwana także aktualizacją listopadową, została właśnie udostępniona członkom programu Windows Insider z kręgu Release Preview.W maju tego roku pisaliśmy, że kolejna aktualizacja Windowsa 10 może być sporym rozczarowaniem . Sugerowaliśmy wtedy, że zestaw poprawek przypominał będzie ten z listopada ubiegłego roku, który nie wnosił niemalże niczego do jakości użytkowania systemu. Prognozy te sprawdziły się, a Windows 10 October 2020 Update jest jak na "główną" aktualizację systemu niezwykle niewielką łatką.Aktualizacja listopadowa Windows 10 udostępniona jest jako tzw. poprawka aktywacyjna. Liczący sobie zaledwie ok. 100 MB patch zmieni system Windows 10 z aktualizacją majową w nowszą wersję. W sytuacji, w której Windows 10 2004 z najnowszymi poprawkami zbiorczymi nie zostanie wykryty, pobrana zostanie paczka zawierająca ponad 400 MB danych udostępnianych na przestrzeni ostatnich miesięcy. Przypominam, że sama aktualizacja majowa Windowsa 10 ma rozmiar ok. 4 - 4,7 GB.