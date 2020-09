PKO BP pierwszym bankiem zintegrowanym z HMS od Huawei

Aplikacja pozwala na płatności mobilne HCE.





PKO BP integruje się z HMS





fot. PKO BP

PKO BP udostępniło aplikację IKO, która może być. Oznacza to, iż posiadacze najnowszych sprzętów chińskiego producenta mogą pozwolić sobie na pełną obsługę swojego rachunku bankowego: od zarządzania kontem aż po mobilne płatności. Nowa aplikacja PKO BP pozwala bowiem na wykorzystanie. To może być przełom związany z aplikacjami bankowymi na nowsze urządzenia od Huawei.Jak donosi serwis Cashless, PKO BP było już jednym z banków, które przystosowały swoją aplikację do działania wraz z urządzeniami od Huawei. W ostatnim czasie bank przekazał także informację, która zakładała wprowadzenie na smartfony Huawei z Huawei Mobile Services aplikacji IKO, która pozwoli użytkownikom na wykonanie wszystkich operacji. Dla przypomnienia, Huawei Mobile Services to swoista alternatywa dla rozwiązań od Google, którew ramach problemów z administracją Donalda Trumpa oraz rządem USA.Przez pewien czas użytkownicy nowych urządzeń Huawei byli odcięci od wielu rozwiązań –Najnowsza wersja aplikacji od PKO BP wprowadza także płatności zbliżeniowe. W tym wypadku nie mamy do czynienia z Google Pay ani z Huawei Pay, a technologiami HCE, które są zintegrowane wraz z HMS. IKO działa wraz z HCE także na „standardowej” wersji Androida, która w przypadku aplikacji bankuNie pozostaje więc nic innego, jak tylko instalować nową aktualizację. T, które wraz z czasem w pełni zintegrują się z Huawei Mobile Services. To będzie kolejny argument na korzyść Huawei w dobie ostatnich problemów producenta związanych z oprogramowaniem mobilnym.Źródło: Cashless / fot. PKO BP