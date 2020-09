USA zablokują TikToka - wiemy kiedy. Czy Polska zrobi to samo?

Blokada TikToka wejdzie w życie.





‼️Uwaga‼️ W sieci możecie dziś znaleźć informację, że rzekomo pracujemy nad przepisami, które miałyby ograniczyć w Polsce działanie niektórych mediów społecznościowych i serwisów sprzedażowych - nie wierzcie w to! To typowy #fakenews. Nie prowadzimy takich prac. #dezinformacja — Ministerstwo Cyfryzacji (@MC_GOV_PL) July 29, 2020





TikTok zostanie zbanowany w Stanach Zjednoczonych. Zapowiedzieli to oficjalnie przedstawiciele Departamentu Handlu USA w piątek, 18 września. Jednocześnie, ze sklepów z aplikacjami Google Play i App Store usunięta zostanie apka WeChat, popularny wśród osób narodowości chińskiej komunikator internetowy. Tego się można było spodziewać po wcześniejszych deklaracjach na ten temat.WeChat zniknie ze sklepów Google i Apple już 20 września bieżącego roku, natomiast TikTok zostanie usunięty 12 listopada tego roku. Programy będą nadal działać na urządzeniach, na których zostały zainstalowane, jednakże z czasem mogą odmówić posłuszeństwa ze względu na brak aktualizacji.Wszystko zaczęło się jeszcze w lutym ubiegłego roku, kiedy to widmo blokady nad TikTokiem zawisło w Indiach , kraju zamieszkiwanym przez 1,35 miliarda osób. Aplikacja służąca do udostępniania zabawnych filmików ze swoich udziałem szybko została zablokowana. Jeszcze przed końcem 2019 roku TikTok został zakazany na urządzeniach marynarki wojennej US A. Powód? Zagrożenie cybernetyczne.O ile wtedy jeszcze niektórzy mieli wątpliwości co do zasadności nakładania blokad na TikToka, to w czerwcu tego roku zostały one chyba rozwiązane. Wtedy właśnie okazało się, że TikTok kopiuje dane ze smartfonów . Bulwersującą praktykę ujawniono dzięki nowej funkcji w iOS 14 , która sygnalizowała przypadki kopiowania danych ze schowka przez zainstalowane w systemie aplikacje. USA wzięło omawiane tu narzędzie na celownik iz takich działań.Microsoft prawdopodobnie kupi TikToka, pisaliśmy w sierpniu, podobnie z resztą jak serwisy informacyjne z całego świata. W połowie września TikTok odrzucił propozycję kupna przez Microsoft , która miała być warunkiem odstąpienia USA od zapowiadanych sankcji. Prawdopodobnie fiasko rozmów przyspieszyło ich nałożenie na ByteDance.Oficjalnie, TikTok i WeChat zagrażały bezpieczeństwu narodowemu USA.Polscy internauci zastanawiają się, czy TikTok zniknie z nadwiślańskiego kraju. Politycy często podkreślają, że Stany Zjednoczone są wielkim sojusznikiem Polski, przez co pod znakiem zapytania stanęły już między innymi kwestie rozwoju infrastruktury 5G od Huawei. Z końcem lipca tego roku podawano, że Ministerstwo Cyfryzacji miało w tajemnicy przygotować projekt pozwalający na blokadę TikToka i AliExpress (!) w Polsce. Przedstawiciele resortu zdementowali te informacje.Źródło: Departament Handlu USA