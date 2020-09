Szukasz bezpiecznego komunikatora? Wybierz jeden z tych

Zestawienie bezpiecznych komunikatorów.





Ostatnio informowaliśmy o sukcesie rodzimego



Zanim jednak przejdziemy do zestawienia, należy wyjaśnić kilka funkcji, którymi musi dysponować aplikacja, żebyśmy mogli ją zaliczyć do tych bezpiecznych.



Szyfrowanie end-to-end

Obecność szyfrowania end-to-end to absolutna podstawa. Dzięki niemu jedynie nadawca i odbiorca dysponują kluczem pozwalającym odczytać wiadomość. Efekt? Nawet jeżeli ktoś przejmie naszą komunikację, nie będzie mógł jej odczytać.



Domyślne szyfrowanie end-to-end

Nawet jeżeli wśród cech aplikacji znajdziemy informacje o szyfrowaniu end-to-end, niekoniecznie musi być ono cały czas aktywne. Zwykle zabezpieczenie każdorazowo trzeba uruchomić ręcznie w postaci sekretnego czatu. W efekcie niewiele osób — często z lenistwa lub niewiedzy — decyduje się na korzystanie z tej funkcji. Dlatego najlepszym wyborem jest jej domyślne ustawienie.



Otwarte źródło

Intuicja może podpowiadać, że kod aplikacji dostępny dla wszystkich świadczyć może o jej słabości — wszakże komunikator może np. paść łatwym łupem hakerów specjalizujących się w inżynierii wstecznej. Okazuje się jednak, że open source oferuje więcej korzyści niż szkód, dlatego że kod może być poddawany regularnym audytom w poszukiwaniu podatności.



Telegram

Podobno korzystają z niego członkowie tzw. Państwa Islamskiego. Aplikacja zapewnia szyfrowanie end-to-end, jednak nie jest ono włączone domyślnie. Oferuje przy okazji możliwość ustawienia czasu, po którym wiadomość lub przesłane załączniki zostaną wykasowane. Warto także dodać, że aplikacja ma przyjazny interfejs, oraz zawiera bardzo rozbudowany zestaw (często zabawnych) naklejek. Mimo że kod aplikacji jest otwarty, to do szyfrowania danych na serwerach Telegram korzysta ze swojego MTProtol, co zdaniem specjalistów może być źródłem podatności.



Szyfrowanie end-to-end (nie jest ustawione domyślnie)

Funkcja timera

Dwustopniowa weryfikacja

Zabezpieczenie dostępu do aplikacji

Otwarte źródło, ale korzysta ze swojego protokołu MTProtol

Telegram - pobierz



Viber

Z komunikatora, który powstał jako alternatywa do Skype’a, obecnie korzysta ok. 260 milionów użytkowników. Od 2016 roku wprowadzono szyfrowanie end-to-end, które jest ustawione domyślnie. Ciekawą funkcją jest oznaczanie czatów kolorami w zależności od poziomu bezpieczeństwa. Zielony oznacza zaszyfrowany czat z zaufanym kontaktem, a szary, że komunikacja została zaszyfrowana, ale osoba, z która rozmawiamy, nie należy do zaufanej grupy. Czerwonym z kolei oznaczone są wszystkie próby nawiązania komunikacji, w których występuje problem autoryzacją.



Domyślne szyfrowanie end-to-end

Oznaczanie czatów kolorami w zależności od poziomu bezpieczeństwa

Funkcja timera

Viber - pobierz



Signal

