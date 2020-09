Dysk Google z istotną zmianą. Sprawdź zawartość Kosza

Koniec z przechowywaniem wirtualnych śmieci w nieskończoność.





Dysk Google - automatyczne opróżnianie kosza po 30 dniach

Jeżeli korzystasz z Dysku Google i regularnie przenosisz część umieszczonych w nim treści do jego Kosza, lepiej prędko sprawdź tego Kosza zawartość. Wkrótce Google zacznie regularnie go opróżniać, co oznacza, że po pewnym czasie nie będziesz w stanie starych plików przywrócić.Dotychczas, aby pozbyć się plików z Kosza w Dysku Google na stałe, trzeba było opróżnić go ręcznie, korzystając z przycisku "Usuń na zawsze". Zatem, niepotrzebne zdjęcia czy dokumenty można było przechowywać w nim w nieskończoność. To zmieni się 13 października tego roku.Począwszy od 13 października Kosz w Dysku Google będzie automatycznie usuwał przeniesione do niego pliki po 30 dniach. Warto wspomnieć, że w wielu innych usługach Google, takich jak Gmail, zawartość kosza także jest usuwana automatycznie po tym czasie, zatem zmiana zmierzająca do Google Drive wprowadzi więcej spójności między poszczególnymi produktami giganta z Mountain View.