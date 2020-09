Tinder Plus za darmo od Huawei. To szansa na skuteczniejszy podryw

Premium na Tinderze za darmo.





Firma Huawei konsekwentnie promuje swój sklep z aplikacjami o nazwie AppGalery. Na jego użytkowników czekają liczne niespodzianki w postaci promocji oraz różnego rodzaju nagród. Do tej pory bonifikaty były całkiem atrakcyjne, ale żadna nie zbliżyła się chyba do tej, która oferowana jest w ramach najnowszej promocji. Huawei rozdaje bowiem 6-miesięczne subskrypcje Tinder Plus za darmo!Osoby korzystające z popularnejdoskonale znają zapewne zalety płatnego konta premium. Co daje Tinder Plus? Całkiem sporo i realnie zwiększa szanse na randkę lub znalezienie sobie drugiej połówki. Subskrypcja Tinder Plus to:Cena Tinder Plus na 6 miesięcy to wydatek rzędu 79,98 złotych. Huawei rozdaje takie pakiety za darmo, w sekcji Prezenty, w swoim sklepie Huawei AppGallery . Sposób odebrania nagrody zaprezentowałem Wam na poniższych zrzutach ekranu.Zauważcie, że aby odebrać nagrodę potrzebujecie przede wszystkim apki Tinder pobranej z AppGallery, a nie ze sklepu Google Play!