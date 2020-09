Spotify ze świetną nowością dla fanów podcastów

Nareszcie.





Spotify - powiadomienia push w końcu zawitały

Źródło: Spotify

Spotify od dłuższego czasu rozwija sekcję podcastów poprzez wprowadzanie nowych funkcji i usprawnień. Jak się okazuje, do usługi zaimplementowana została właśnie kolejna interesująca nowość, koło której fani tego formatu treści nie mogą przejść obojętnie.Możliwość otrzymywania powiadomień o nowych treściach od ulubionych twórców powinna być podstawową funkcjonalnością na platformach streamingowych. Na Spotify była obecna do tej pory wyłącznie w przypadku piosenek. Teraz sytuacja się nieco zmieniła.Notyfikacje push rozszerzone zostały właśnie o podcasty. Wystarczy zaobserwować daną playlistę, a następnie kliknąć w „trzy kropki” obok przycisku „Obserwujesz”. Oprócz możliwości przestania śledzenia danego podcastu. Nie da się ukryć, że mówimy o świetnej funkcji, która z pewnością spodoba się wszystkim fanom podcastów.Z pewnością na Spotify już niedługo będziemy mogli doświadczyć jeszcze pokaźniejszej liczby usprawnień kierowanych w stronę twórców i słuchaczy podcastów. Ten format treści staje się z miesiąca na miesiąc coraz popularniejszy i deweloperzy odpowiedzialni za platformę zdają się doskonale to zauważać.Jeśli jeszcze nie widzicie u siebie opisanej funkcji, to musicie uzbroić się w cierpliwość. Powinna ona trafić do wszystkich w przeciągu kilku najbliższych dni.Źródło i foto: Spotify