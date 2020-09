Aktualizacja Windows 10 psuje Menu Start. Cała masa problemów

Windows 10 nie działa najlepiej.





Niesforne poprawki KB4571756 i KB4574727

Menu Start nie działa. Centrum powiadomień... też nie działa

Dawno już nie informowałem Was o żadnych problemach związanych z aktualizacjami systemu Windows 10, więc czuję się w obowiązku nadrobić zaległości. Wcale nie było tak, że Microsoft w ostatnim czasie wydawał wyłącznie perfekcyjnie dopracowane łatki. Ot, było mnóstwo ciekawszych tematów do opisania, a mankamenty trapiące wąskie grono użytkowników OSu nie były wcale znaczące. Teraz jest jednak inaczej.Windows 10 KB4571756 i KB4574727 to poprawki, które na wielu urządzeniach z Windowsem 10 wyrządzają istotne szkody. Problemy zaczynają się już na procesie instalacji. Może to i dobrze - osoby, które z dziwnego powodu nie są w stanie zainstalować KB4571756 (kody błędu 0x8007371c, 0x800f0984 i 0x800f081f) unikną potencjalnych usterek z nią powiązanych. A jest ich zatrzęsienie.Osoby, które zainstalowały poprawki o numerach KB4571756 i KB4574727 donoszą o problemach z logowaniem, niebieskich ekranach śmierci (BSOD), spadku wydajności działania systemu (zwłaszcza w przypadku mniej wydajnych komputerów), problemach z Menu Start, Centrum Powiadomień oraz licznych pomniejszych niedociągnięciach.Dwa najbardziej irytujące błędy związane są z dwoma elementami systemu, bez których wiele osób nie wyobraża sobie korzystania z Windowsa. Po zainstalowaniu wyżej wymienionych aktualizacji, niektórzy użytkownicy nie są w stanie otworzyć Menu Start. U innych ikona Centrum Powiadomień nie reaguje na kliknięcie na niej lewym przyciskiem myszy. Nie pomagają sztuczki z Chkdsk, sfc /scannow oraz restartowaniem Windows Explorera.