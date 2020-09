Nowości w przeglądarce dla graczy Opera GX: muzyka w tle i Twitter na pasku bocznym

Tło dźwiękowe w Operze GX

W ubiegłym roku Opera wprowadziła specjalny wariant swojej przeglądarki internetowej, która dedykowana jest wszystkim fanom gier komputerowych. Oprogramowanie wciąż jest rozwijane, a dziś pojawiła się kolejna aktualizacja wprowadzająca intrygujące nowości.Opera GX miała premierę w 2019 r. Pierwszą wersję przeglądarki wypuszczono z efektami dźwiękowymi stworzonymi przez kompozytora Rubena Rincóna oraz zespół Berlinist, znanych z nominowanej do nagrody Bafta ścieżki dźwiękowej do Gris. Ta sama ekipa odpowiada za nową dynamicznie się zmieniające tło dźwiękowe w Operze GX.Dynamicznie się zmieniające tło muzyczne w Operze GX to, która sprzyja koncentracji użytkownika. Narasta ona, kiedy użytkownicy aktywnie przeglądają strony internetowe, klikają na linki albo piszą, zaś kiedy aktywność użytkowników spada, muzyka staje się spokojniejsza i mniej dramatyczna. Ścieżka dźwiękowa ma się rozpływać w tle, ale tak, żeby jej brak dawał się odczuć.Tło muzyczne, podobnie jak każdy z efektów dźwiękowych w przeglądarce, można włączyć i wyłączyć w jej ustawieniach w zakładce Dźwięki przeglądarki.Warto dodać, że Opera GX została partnerem międzynarodowego Game Music Festival i ufundowała nagrodę GX Composer 2020 w ramach rozpoczynającego się dziś konkursu GMF 2020 High Score Competition, w którym kompozytorzy ścieżek dźwiękowych będą konkurować o nagrodę pieniężną i możliwość udostępnienia swojej muzyki w Operze GX.Opera GX, z wbudowaną obsługą Discorda , Twitcha, WhatsAppa, Facebook Messengera i Instagrama w pasku bocznym, pozwala łatwo śledzić dyskusje ze znajomymi, a także najnowsze trendy i streamy. Ten zestaw wbudowanych w Operę GX komunikatorów został obecnie wzbogacony o wbudowanegow pasku bocznym.Najnowsza wersja przeglądarki dostępna jest do pobrania bezpośrednio z naszych zasobów: Opera GX - pobierz Źródło: Opera