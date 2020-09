To koniec usługi Origin. EA przedstawia plany na przyszłość

Nadchodzi nowe.





Pożegnajcie Origin. Przywitajcie EA Desktop App

Ostatnie tchnienie Origina | Źródło: EA

To posunięcie jest zgodne z naszą strategią, która ma pomóc graczom w jeszcze skuteczniejszym czerpaniu radości z gier. Oferujemy sporo usług o różnych nazwach. W rzeczywistości wszystkie z nich mają taki sam cel – pomaganie naszym użytkownikom.

Identyfikacja wizualna to element, na który coraz bardziej stawiają deweloperzy. Microsoft, Google, Apple, Facebook – wszyscy ci giganci technologiczni chcą, by każdy użytkownik wiedział, że to oni odpowiadają za daną usługę czy produkt. Jak się okazuje, do tego grona dołączyło właśnie EA.Jeśli korzystacie z platformy Origin, to z pewnością zdajecie sobie sprawę, że należy ona do Electronic Arts. Nie jest to jednak tak oczywiste na pierwszy rzut oka. Dlatego też…. Co zastąpi popularną usługę i cyfrowy sklep?Aplikacja ma być znana od teraz jako po prostu „EA Desktop App” lub coś na wzór tego – dokładnych informacji jeszcze nie podano. Przeprojektowany zostanie również cały interfejs tak, by „zapewnić bezproblemowe i społecznie połączone doświadczenie, które umożliwi graczom jeszcze szybszy dostęp do swoich gier”. Jest to więc nic innego, jak kolejny krok w rozwoju EA Play (wcześniej Origin Access)Dodatkowo uważa on, że nowa aplikacja będzie „najlepszym miejscem do łączenia się z ludźmi, którzy chcą grać w takie gry, w które chcą grać”. Zobaczymy czy to motto spełni się w praktyce. Okej, ale kiedy możemy spodziewać się „EA Desktop App”?Tego dokładnie nie wiemy. Electronic Arts dosyć ogólnikowo podeszło na razie do sprawy, więc musimy uzbroić się odpowiednią dawkę cierpliwości i oczekiwać kolejnych informacji.Źródło: VentureBeat / Foto. EA