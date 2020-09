MIUI 12 pozwala włączyć licznik FPS w dowolnej grze. Sprawdź, jak go aktywować

Xiaomi przygotowało coś dla graczy.



Xiaomi w MIUI 12 wprowadził mnóstwo zmian, m.in. nowy interfejs z toną animacji, zaawansowany system uprawnień z historią dostępów czy wirtualną tożsamość chroniącą prywatność użytkownika.



Xiaomi jednak przemilczało część nowych funkcji. Jedna z nich jest niesamowicie przydatna graczom.



Xiaomi ukryło w MIUI 12 licznik klatek

Licznik klatek znajdziecie w ustawieniach MIUI 12, a dokładniej w Opcjach Programisty (Ustawienia -> Dodatkowe ustawienia -> Opcje programisty -> Monitorowanie energii).





Licznik FPS-ów w MIUI 12 jest ukryty w systemie. / Foto: Własne

, liczbę FPS-ów

Xiaomi zadbało o wizualny wykres. / Foto: Własne

u Was

Jeśli go nie widzicie, to wejdźcie w Ustawienia -> O telefonie -> Pełna specyfikacja i klikajcie wersję MIUI do skutku.W Monitorowaniu energii znajdują się się dwa kafelki - górny dotyczący monitorowania liczy klatek na sekundę, a drugi pobieranego przez smartfon prądu.MIUI 12 po włączeniu opcji wyświetla w lewym górnym rogu odświeżanie ekranuoraz wykres obrazujący ich zmianę w czasie. Po kliknięciu w interfejs wyświetla się przycisk umożliwiający jego zamknięcie. Oczywiście funkcja działa zarówno w grach, jak i programach oraz systemie.Sprawdziłem licznik w benchmarku 3DMark. Co tu dużo mówić - działa jak należy. Zauważyłem przy tym, że po zmniejszeniu klatkażu do 30 kl/s wykres zmiania kolor na czerwony sygnalizując problemy z płynnością. Jeśli smartfon wyciąga poniżej 50 kl/s, to staje się pomarańczowy.Xiaomi moim zdaniem powinno trochę go dopracować - przy pierwszym uruchomieniu nie chciał zupełnie działać. Interfejs pokazywał stałe 60 kl/s, nawet wtedy, kiedy benchmark totalnie klatkował. Nie wiem z czego to wynikało. Po restarcie i ponownej próbie zaskoczyło. Poza tym licznik niepoprawnie wyświetla pionową rozdzielczość. Wyświetlacz mojego Xiaomi Mi 9T ma więcej niż 221 pikseli wysokości...Jeśli wypróbujecie licznik FPS-ów w MIUI 12 to dajcie znać, jak się sprawuje