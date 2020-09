Używasz świetnego smart systemu IFTTT? Większe możliwości, ale już trzeba płacić

Tworzenie apletów jest bajecznie proste i możliwe aplikacją lub przez stronę / foto. IFTTT

IFTTT, to dosłownie tłumacząc skrót "Jeśli to, wtedy tamto". Np. jeśli nasz router ASUSa wykryje nasz smartfon w zasięgu, to włączy światło zgodne ze Smart Life w korytarzu. Albo jeśli powiemy do smart głośnika Google napisaną przez nas frazę, wstawimy wodę w czajniku na 100 stopni Celsjusza. Braki Asystenta Google (dostępnego chociażby w) można nadrabiać właśnie IFTTT, jeśli dany sprzęt obsługuje ten system. A poza ogromem sprzętu smart home funkcje i warunki są także powiązane z samymi smartfonami, arkuszami Google, chmurami danych czy innym oprogramowaniem.Do tej pory można było tworzyć bez ograniczeń ile się chce apletów IFTTT, obecnie w bezpłatnym wariancie tylko trzy. Jednak bez ograniczeń dostępna jest nieco kosztująca edycja Pro. Poza brakiem limitu możemy dodać więcej pozycji do każdego apletu. Jeśli stanie się "A" i "B" czy nawet jakieś dodatkowe "C", to włączy się akcja "D", a także opcjonalnie kolejne. Wielokrotne warunki i aktywacje funkcji, to o wiele większe możliwości niż tylko po jednym warunku i efekcie.