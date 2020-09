ColorOS 11 oficjalnie. Sprawdź nowości i plan aktualizacji smartfonów OPPO

Całość bazuje na Androidzie 11.

Funkcja Three-Finger Translate / foto. OPPO

Flexdrop – narzędzie umożliwiające realizację kilku zadań jednocześnie / foto. OPPO

UI First 2.0

ColorOS 11 / foto. OPPO

Bezpieczeństwo i prywatność

ColorOS 11 - plan aktualizacji

ColorOS 11 - plan aktualizacji / foto. OPPO

Kolejną wartą uwagi funkcjonalnością jest Flexdrop – intuicyjne narzędzie umożliwiające realizację kilku zadań jednocześnie. Użytkownicy mogą w tym samym czasie np. oglądać film i wysyłać wiadomości, co docenią wielbiciele kina, ale też zapaleni gracze, którzy nie muszą już przerywać sesji w grze. Z kolei nowe menu kontroli urządzeń pozwala użytkownikom przełączać się pomiędzy różnymi inteligentnymi sprzętami domowymi i sterować ich działaniem bez konieczności pobierania nowych aplikacji.Aby maksymalnie wykorzystać dostępną moc baterii, nowy tryb jej oszczędzaniaumożliwia użytkownikom wybranie sześciu aplikacji, które będą działać, gdy akumulator jest na wyczerpaniu. Z kolei funkcja ochrony bateriizapobiega uszkodzeniom, które mogą powstać wskutek długotrwałego ładowania prądem o zmiennym napięciu, ucząc się nawyków posiadaczy urządzeń. Jak to działa? Przykładowo rozwiązanie sprytnie zatrzymuje proces ładowania w nocy, gdy bateria jest naładowana w 80%, i wznawia go, aby w pełni doładować ogniwo akurat na czas pobudki.ColorOS 11 został wyposażony w UI First 2.0, tj. narzędzie, które wykorzystuje oryginalny silnik eliminujący opóźnienia oraz Quantum Animation. Według producenta, funkcja zwiększa o 45% użycie pamięci RAM, co oznacza o 32% wyższy współczynnik przetwarzania i o 17% większą liczbę klatek wyświetlanych na sekundę. Jest to zarazem pierwsze takie rozwiązanie na rynku.AI App Preloading uczy się natomiast zachowań użytkowników i na tej podstawie wstępnie ładuje najczęściej używane aplikacje, zmniejszając czas potrzebny na ich uruchomienie. Opcja SuperTouch z kolei inteligentnie identyfikuje scenariusze zachowań użytkowników i odpowiednio optymalizuje czas reakcji na dotyk, poprawiając tym samym płynność pracy systemu.W ColorOS 11 dostępne są nowe, fabryczne opcje prywatności Androida 11, a także szereg dodatkowych funkcji ochrony prywatności i danych. Funkcjatworzy oddzielny system, w którym druga wersja aplikacji i danych działa niezależnie od oryginału. Funkcjonalność włączyć można wyłącznie po weryfikacji odcisku palca lub podaniu hasła.Ciekawym rozwiązaniem jest też nowy skrót do blokady aplikacji. Umożliwia on użytkownikom zablokowanie dostępu do nich za pomocą odcisku palca, hasła lub rozpoznawania twarzy. Udoskonalono także system zezwoleń, dodając tymczasowe zezwolenia na zmianę ustawień aparatu, mikrofonu lub dostępu do lokalizacji. Automatyczne resetowanie zezwoleń przywraca domyślne ich ustawienia dla aplikacji, które przez dłuższy czas nie były użytkowane. Aby uniemożliwić złośliwym aplikacjom pozyskanie danych z innych programów, funkcja ograniczonego zapisywania ogranicza dostęp do danych telefonu i żąda zgody użytkownika.OPPO podaje, że oficjalna wersja Beta oprogramowania pojawi się na rynku za kilka tygodni.ColorOS 11 będzie udostępniany stopniowo, w pierwszej kolejności będą wyposażone w niego urządzenia z serii Find X2 i Reno3. Docelowo nowy system otrzyma 28 modeli smartfonów, w tym z serii Find, Reno, F i A.Zapis dzisiejszej konferencji online możecie obejrzeć na YouTube.Źródło: OPPO