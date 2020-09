MIUI 12 i wygodne przesyłanie plików bez kabla. Jak skorzystać z serwera FTP? [poradnik]

Transfer danych w ramach tej samej sieci.





Xiaomi w MIUI 12 (i także wcześniejszych odsłonach systemu) zainstalowało funkcję przesyłania danych bezprzewodowo, z wykorzystaniem łączności Wi-Fi. Rozwiązania bezprzewodowe zwykle są wygodniejsze niż tradycyjne (mam tu na myśli np. słuchawki TWS), jednak serwer FTP wymaga do połączenia adresu IP. A ciągłe wpisywanie go za każdym razem może doprowadzić do białej gorączki.



Można jednak ten proces uprościć. I to bez instalowania dodatkowego oprogramowania - wystarczy laptop lub komputer PC z Windowsem podłączony z tym samym routerem co smartfon Xiaomi.

MIUI 12 i szybsze przesyłanie plików przez Wi-Fi

1. Włączamy serwer FTP na smartfonie. W tym celu odpalamy apkę Pliki. Następnie klikamy trzy kropki w prawym, górnym rogu i wybieramy FTP. Na końcu korzystamy z przycisku Uruchom FTP.

Do czasu przesiadki na MIUI przesyłałem dane z i do telefonu z wykorzystaniem kabla - podobnie jak zdecydowana większość z Was. Od kiedy jednak zacząłem swoją przygodę z telefonami Xiaomi, to najczęściej korzystam zzamiast łączenia smartfona z komputerem poprzez kabel.