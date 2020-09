Houston, mamy problem. Android 11 nie lubi się z Android Auto

Prezes PiS na TikToku w szczytnym celu.





Android Auto na Android 11 działa fatalnie

Android 11 miał być wybawieniem dla kierowców pragnących korzystać z oprogramowania Android Auto w swoich samochodach w znacznie wygodniejszy niż do tej pory sposób. Aktualizacja wprowadzająca bezprzewodowe Android Auto to coś, na co czekają obecnie miliony osób. Niestety, implementacja nowej wersji aplikacji w najnowszym wydaniu systemu Google przebiega z ogromnymi trudnościami.Jeśli korzystacie na co dzień z Android Auto, to... nie chcecie aktualizować systemu w swoim smartfonie do Androida 11. Jak się okazuje, lubiane narzędzie jest niesamowicie zbugowane. Donoszą o tym internauci z całego świata, którzy problemy zgłaszają zarówno na forach pomocy technicznej Google, jak i Reddicie.