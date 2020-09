/e/ to fork Androida bez modułów szpiegujących Google

Android bez usług Google.

Smartfon bez usług Google? Nie tylko Huawei próbuje przekonać cały świat, że da się żyć bez popularnych programów dystrybuowanych przez firmę z Mountain View. Od dłuższego już czasu rozwijany jest interesujący system /e/, będący forkiem Androida i LineageOS. Oprogramowanie stawiające na piedestale idee open source w chwili obecnej dostępne jest już w wersji na 93 modele smartfonów./e/ to projekt non-profit. Przedstawiciele odpowiadającej zań e Foundation przekonują, że otwartoźródłowy system dopracowywany jest w interesie ogółu osób korzystających ze smartfonów, z myślą o zapewnieniu należytego poziomu prywatności. Osoby stojące za /e/ uważają, iż na przestrzeni ostatnich lat smartfony stały się narzędziami szpiegującymi, ułatwiającymi sprzedaż danych konsumentów za kolosalne pieniądze.Badanie z 2018 roku opublikowane przez Digital Content Next wskazuje jak wiele danych pobierają i wysyłają smartfony, gdy użytkujemy je aktywnie i pasywnie.

Smartfony z Androidem i iOS bez wiedzy użytkownika pobierają i wysyłają mnóstwo danych na zewnętrzne serwery. | Źródło: e FoundationWedług deklaracji deweloperów, korzystający ze smartfonów z /e/ nie muszą obawiać się o swoje dane. System nie śledzi lokalizacji, nie skanuje zdjęć i dokumentów użytkownika - chyba, że użytkownik tego chce. Kod systemu dostępny jest publicznie, dzięki czemu każdy może zweryfikować szczerość intencji twórców systemu.Są za to wybrane przez twórców OSu apki otwartoźródłowe, które nie zbierają informacji o użytkowniku. Jednocześnie, na /e/ da się zainstalować dowolną aplikację dostępną na klasycznego Androida. System jeszcze przed instalacją poinformuje ile wbudowanych trakcerów zostało wykorzystanych w danym narzędziu, co pomoże dokonywać świadomych wyborów. Ba, aplikacje oceniane są w kategoriach ogólnej, dot. prywatności i zużycia baterii.

Zanim pobierzecie daną aplikację na swój smartfon, dowiecie się istotnych informacji na jej temat. | Źródło: e Foundation

Czym /e/ różni się od LinageOS?

Na jakich urządzeniach działa /e/?

Asus Zenfone 3 (beta)

Asus Zenfone Max Pro M1 (beta)

Asus Zenfone Max Pro M2

Essential Essential PH-1

Fairphone FP2

Fairphone FP3

Google Nexus 4

Google Nexus 5

Google Nexus 5X

Google Nexus 6

Google Nexus 6P

Google Pixel

Google Pixel XL

Google Pixel XL 2

HTC 10

HTC One (M8)

HTC One A9 (International GSM)

Huawei Honor 5X

LeEco Le 2

LeEco Le Max2

LeEco Le Pro3 / Le Pro3 Elite

LG G2 (International)

LG G3 (International)

LG G5 (International)

Motorola Moto E

Motorola Moto G

Motorola Moto G 2014

Motorola Moto G 2015

Motorola Moto G 4G

Motorola Moto G4

Motorola Moto G4 Play

Motorola Moto X Play

Motorola Moto Z Play

Motorola Moto Z2 Play

OnePlus 2

OnePlus 3 / 3T

OnePlus 5

OnePlus 5T

OnePlus 6

OnePlus 6T

OnePlus 7 Pro

OnePlus One

OnePlus OnePlus 7 (beta)

OnePlus X

OPPO R5/R5s (International) (beta)

OPPO R7 Plus (International) (beta)

OPPO R7s (International) (beta)

Samsung Galaxy A3 (2016 Exynos)

Samsung Galaxy A5 (2016)

Samsung Galaxy A5 (2017)

Samsung Galaxy A7 (2017)

Samsung Galaxy J5 3G

Samsung Galaxy J5 LTE

Samsung Galaxy J5 LTE

Samsung Galaxy J5N LTE

Samsung Galaxy J7 (Exynos

Samsung Galaxy Note 2 (3G)

Samsung Galaxy Note 2 (LTE)

Samsung Galaxy Note 3 (International 3G)

Samsung Galaxy Note 3 LTE

Samsung Galaxy Note 4 (Exynos LTE)

Samsung Galaxy S III (International)

Samsung Galaxy S III (LTE / International)

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy S4 Mini (International 3G)

Samsung Galaxy S4 Mini (International Dual SIM)

Samsung Galaxy S4 Mini (International LTE)

Samsung Galaxy S5 LTE International

Samsung Galaxy S6

Samsung Galaxy S6 Edge

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S8 (beta)

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Sony Xperia XA2

Sony Xperia Z5

Wileyfox Swift

Wingtech Redmi 2

Xiaomi Mi 3 / Mi 4

Xiaomi Mi 4c

Xiaomi Mi 5

Xiaomi Mi 5s

Xiaomi Mi 5s Plus

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi MIX 2

Xiaomi Mi MIX 2S

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Poco F1

Xiaomi Redmi 3S/3X

Xiaomi Redmi 4(X)

Xiaomi Redmi Note 3

Xiaomi Redmi Note 4

Xiaomi Redmi Note 5 Pro

Xiaomi Redmi Note 7 Pro

Y Yunique

ZTE Axon 7

Skąd pobrać system /e/?

To pytanie zada zapewne wielu z Was. Zmieniła się procedura instalacji, pojawiło się trochę nowych ustawień oraz wyłączone zostały wszystkie programy i usługi, które wysyłały jakiekolwiek dane do Google - choćby domyślna wyszukiwarka. W /e/ znajdziecie zupełnie nowy launcher, a także zestaw usług (w tym chmura) dostępnych po zalogowaniu na uniwersalnym koncie w domenie @e.email. Ot... modyfikacja modyfikacji.Tak jak wspomniałem na wstępie, system dostosowano na tę chwilę pod kątem 93 różnych smartfonów. Na liście wspieranych urządzeń znalazły się:Aby pobrać system /e/ należy udać się na stronę internetową e Foundation , wybrać swoje urządzenie, pobrać stosowną wersję oprogramowania i postępować zgodnie ze wskazówkami na witrynie. Za pośrednictwem strony internetowej można także kupić wybrane smartfony z powyższej listy z zainstalowanym oprogramowaniem /e/.Źródło: e Foundation