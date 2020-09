Ten smartfon miał nie otrzymać MIUI 12, ale Xiaomi zmieniło zdanie

Zaskakujący zwrot akcji.

Xiaomi dosłownie zalewa rynek smartfonami i można odnieść wrażenie, że nie ma miesiąca bez premiery kolejnego urządzenia. Do sprzedaży trafiają zarówno tańsze, jak i droższe telefony, a użytkownicy decydując się na zakup powinni rozważyć jeden bardzo istotny aspekt: długość wsparcia i aktualizacje.Pod tym względem chińska marka nie wypada źle, ale z uwagi na ogromną ilość modeli, użytkownicy niektórych smartfonów muszą dłużej czekać na aktualizacje. Obecnie na rynku dystrybuowany jest system MIUI 12 z wieloma naprawdę interesującymi nowościami. Niedawno ruszyła druga tura, a lista smartfonów objętych aktualizacją MIUI 12 jest naprawdę długa.Oczywiście nie wszyscy użytkownicy mają powody do zadowolenia. Doskonałym przykładem jest tutaj- pierwszy smartfon marki wspierający sieć nowej generacji, który na rynek trafił jeszcze z Androidem 9 Pie i nakładą MIUI 10. Szybko okazało się, że producent nie ma w planach dalszego wsparcia dla tego modelu, co rozwścieczyło użytkowników.

Mi Mix 3 5G - specyfikacja / foto. Xiaomi

Xiaomi zmienia zdanie, pomogła petycja

Jeszcze w lipcu tego roku Xiaomi informowało, że nie ma w planach dalszego wsparcia dla Xiaomi Mi Mix 3 5G. Była to dość zaskakująca decyzja, zważywszy na fakt, że mowa o dość drogim modelu, który w dodatku jako pierwszy wspierał 5G. Na szczęście internauci dali pokaz siły, która miała przekonać chińskiego giganta do zmiany stanowiska.Xiaomi rozpoczęło już proces aktualizacji Xiaomi Mi Mix 3 5G do MIUI 12, ale urządzenie wciąż pracuje nai wygląda na to, że nie otrzyma już aktualizacji do "dziesiątki".Aktualizacjajest obecnie dostępna dla europejskiego wariantu telefonu.Źródło: adimorahblog