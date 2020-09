Microsoft szykuje się do uśmiercenia kolejnej wersji Windowsa

O jaką wersję chodzi tym razem?

Chociaż ostatnia duża aktualizacja systemu Windows 10, aktualizacja do wersji o numerze 2004 , zadebiutowała już w maju, ta wciąż nie jest dostępna dla użytkowników wszystkich komputerów w usłudze Windows Update. Microsoft nie wyjawił, kiedy ostatecznie ta sytuacja się zmieni, ale wygląda na to, że już wkrótce. Wskazuje na to kilka poszlak, w tym informacja o planowanym zakończeniu wsparcia dla jednych ze starszych wersji systemu.O jaką wersję systemu chodzi? Spokojnie, nie o Windowsa 8. Jeszcze w tym roku Windows planuje zakończenie wsparcia dla systemu Windows 10 w wersji 1903. Zakończenie wsparcia dotyczy edycji Home, Pro, Pro Education, Pro for Workstations, Enterprise, Education oraz IoT Enterpise.Windows 10 w wersji 1903 ma utracić wsparcie już 8 grudnia. Ale z czym to się wiąże? Po tym dniu po prostu nie otrzyma on już żadnych poprawek związanych z bezpieczeństwem., wyjaśnia Microsoft.

Aktualizacja systemu Windows 10 do wersji 2004 jest stopniowo udostępniana w usłudze Windows Update na kolejnych komputerach. | Źródło: mat. własne

Windows 10 – co dalej

Skoro Windows 10 1903 ma odejść w zapomnienie już za 3 miesiące, udostępnienie aktualizacji o numerze 2004 wszystkim użytkownikom musi być jednym z priorytetów Microsoftu. To powiedziawszy, póki co użytkownicy systemu Windows 10 w wersji 1903 mogą jeszcze zaktualizować go przez Windows Update do wersji 1909 (która zadebiutowała po wersji 1903 i bezpośrednio przed wersją 2004). Z resztą, korzystając z narzędzia Media Creation Tool każdy może zaktualizować swój system do wersji 2004 ręcznie.Dotychczas Windows 10 otrzymywał dwie duże aktualizacje w roku – jedną wiosną i jedną jesienią. Przynajmniej na razie Microsoft powinien przy tym harmonogramie pozostać. Jeszcze w tym roku zadebiutować ma bowiem aktualizacja o nazwie kodowej 20H2 , chociaż wygląda na to, że będzie ona sporym rozczarowaniem. Istnieje prawdopodobieństwo, że już kolejna duża aktualizacja – 21H1 , nie zadebiutuje wiosną 2021 roku, a dopiero jesienią. Podobno ma to związek z opóźnieniem premiery Windowsa 10X.Źródło: Microsoft , fot. tyt. Unsplash/freestocks