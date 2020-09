Apple zmienia regulamin App Store. Wszystko przez Epic?

Firma łagodzi swoją politykę.





Co zmienia się w App Store?





fot. Caspar Rubin - Unsplash.com

Apple App Store, to obok Sklepu Play największa platforma na świecie pozwalająca programistom dostarczyć swoje aplikacje oraz gry do użytkowników. Amerykańska firma od dawna jest jednak krytykowana za- dotyczące między innymi pobierania prowizji od twórców czy braku chęci współpracowania z innymi, dużymi gigantami technologicznymi. Ostatnia wojna z Epic Games pokazała, iż amerykańska firma z jabłkiem w logo. I tak właśnie się stało.Ponieważ iOS 14 zbliża się wielkimi krokami - z tej okazji Apple zdecydowało się nieco zmienić zasady obowiązujące w App Store. Ostatnio firma nie ma łatwego czasu. Ze sklepu wyleciał z hukiem popularny Fortnite. Wszystko przez Epic Games, które próbowało ominąć prowizję na poziomie 30 procent, która trafiała do Apple. Firma Tima Cooka nie zgodziła się także na umieszczenie w App Store aplikacji pozwalających na streaming gier. Wygląda jednak na to, że to wszystko się zmieni.Niektóre osoby posiadające Fortnite na swoich smartfonach były w stanie- ta była tańsza niż w przypadku oferty u Apple.Dodatkowo, amerykański gigant dopuści do swojego sklepu rozwiązania streamingowe, takie jak Microsoft xCloud czy Google Stadia. Wszystko jednak na nowych zasadach, które obejmują pobieranie wszelakiej zawartości bezpośrednio z App Store. Gigant z Cupertino chce więc ewidentnie upewnić się, że cały proces będzieZmiany, które w ciągu ostatnich godzin wprowadziło Apple wyglądają naprawdę interesująco. Wątpliwe, iż będzie to początek większej liberalizacji związanej z App Store oraz grami i programami na platformę z jabłkiem. Nie można jednak powiedzieć, że firma nie reaguje na ostatni, duży pożar związany z Epic Games Źródło: PhoneArena / fot. Zui Hoang - Unsplash