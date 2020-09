Nareszcie! Mapy Google w pełni przystosowane do nowoczesnego wzornictwa

Długo musieliśmy na to czekać.





Mapy Google - Materiał Theme zawitał wszędzie

Źródło: 9to5google

Google od dłuższego czasu przystosowuje swoje aplikacje do wzornictwa Material Theme. Charakteryzuje się ono minimalizmem, wszechobecną bielą, zaokrąglonymi krawędziami i intuicyjnością. Co ciekawe, nowy interfejs często nie jest implementowany w całości.Tak było chociażby w przypadku Map Google , które otrzymywały aktualizacje wyglądu seriami. Dopiero teraz możemy mówić o pełnej nowoczesności usługi, bowiem – jak poinformował koncern – stosowny update pojawił się u większości użytkowników.Chodzi o przeprojektowanie paska wyszukiwania. Do tej pory był on kwadratowy i niekoniecznie pasował do reszty interfejsu. Teraz występujei nie odstaje od innych funkcji. Jakie akcje możemy wykonać za jego pośrednictwem?Przede wszystkim… wyszukać informacje. Wystarczy kliknąć w pasek i wpisywać interesujące nas obiekty (ekran wyników także został lekko odświeżony). Dodatkowo po lewej stronie pigułki znajduje się ikona Map Google, a po prawej –. Kliknięcie w nią otworzy rozwijaną listę opcji.Przeprojektowany element interfejsu pojawił się pierwszy raz u odbiorców już kilka tygodni temu. Obecnie został wdrożony powszechnie i za kilka dni każdy powinien zobaczyć go u siebie.Źródło: 9to5google / Foto. Google