Sklep Play z ważnymi zmianami. Nadchodzi udostępnianie aplikacji znajomym

Sklep Play tak naprawdę rzadko kiedy wzbogaca się o nowe funkcje. Ostatnia większa aktualizacja miała miejsce w momencie wprowadzenia wzornictwa Material Theme – od tamtej pory mamy do czynienia z implementacją raczej mniejszych zmian. Miło więc zobaczyć wieść o nieco bardziej znaczących poprawkach.Te niestety nie do końca można nazwać potrzebnymi. Na pierwszy ogień idzie możliwość udostępniania pobranych (i darmowych) aplikacji znajomym za pośrednictwem peer-to-peer. Sklep Play wyszukiwać będzie urządzenia znajdujące się w pobliżu (Bluetooth, NFC lub Wi-Fi) i z wyświetlonej listy użytkownik otrzyma opcję wyboru jednego z nich, i wysłania konkretnej usługi.Wprowadzenie takiej funkcji zmusiło Google do przeprojektowania sekcji „Moje aplikacje i gry”. Od teraz zakładka będzie nosić nazwę „Zarządzaj aplikacjami oraz urządzeniem”. Podzielona została ona na „Przegląd” oraz „Zarządzaj”. Pierwsza karta zawiera informacje o aplikacjach wymagających aktualizacji, pojemności urządzenia oraz pozostawionych ocen i recenzji programów. Pojawiła się tam też opcja wysłania usług.Zakładka „Zarządzaj” z kolei obejmować ma wszystkie zainstalowane aplikacje i możliwość ich filtrowania. Osobiście uważam zmiany za niezbyt intuicyjne, gdyż do tej pory apki z dostępną aktualizacją były ukazane dosyć klarownie, teraz funkcja zostanie nieco ukryta.Z kolei opcja wysyłania aplikacji może przydać się zwłaszcza osobom z niezbyt szybkim połączeniem internetowym. Nie wiadomo jednak kiedy dokładnie nowości zawitają u wszystkich użytkowników. Znajdują się one dopiero w fazie testów, więc należy uzbroić się w cierpliwość.Źródło: 9to5google / Foto. Google