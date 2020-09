Edge Chromium otrzyma kolejną funkcję z klasycznego Edge'a

O jakiej mowa tym razem?





"Odpowiadając na często powtarzający się feedback, przyglądamy się kwestii wdrażania funkcji ze starszej wersji Microsoft Edge. Jedną z tych funkcji jest ta pytająca użytkowników, czy chcą otworzyć pobierany plik, zapisać go jako, zapisać go jako, czy też anulować pobieranie. W tym tygodniu z radością ogłaszamy, że to ustawienie jest już dostępne w naszych kanałach Dev i Canary! Spodziewamy się, że wszystkie kompilacje wersji 87.0.629.0 i nowszych będą posiadały tę funkcję."

W tej chwili, mimo że Microsoft Edge bazujący na silniku Chromium jest domyślną przeglądarką systemu Windows 10, jego użytkownicy wciąż mogą pobrać klasycznego Edge'a i z niego korzystać. Z pewnością kiedyś nadejdzie jednak dzień, w którym dawny Edge ostatecznie odejdzie w niepamięć. Na szczęście, Microsoft stale dopracowuje Edge'a Chromium, dodając do niego nawet najlepsze funkcje z poprzedniego wydania przeglądarki, znanego dzisiaj jako Edge Legacy.Jak się właśnie okazało, kolejna funkcja z klasycznego Edge'a zmierza do wersji bazującej na Chromium. Użytkownicy kanałów Dev oraz Canary już mogą ją wypróbować.O jaką funkcję chodzi? O funkcję, która przy rozpoczęciu pobierania pliku pyta użytkownika czy ten chce otworzyć plik, zapisać go, zapisać go jako, czy też anulować pobieranie.Nie wiadomo, kiedy opisana funkcja trafi do stabilnej wersji Edge'a Chromium. Istnieje jednak szansa, że nastąpi to wraz z kolejną dużą aktualizacją przeglądarki., informuje Microsoft.Jeżeli korzystacie z przeglądarki Edge Chromium w wersji Dev lub Canary, aby skorzystać z funkcji znanej z klasycznego Edge'a, musicie ją najpierw włączyć. Aby to zrobić, wystarczy że w pasku adresowym wpiszecie tekst o treści "edge://settings/downloads" i zaznaczycie opcję "Pytaj, co robić z każdym pobieranym plikiem".