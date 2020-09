Skróty klawiszowe do aplikacji na Windows i Mac. Poznasz je dzięki tej stronie

Przydatna sprawa.





Przydatne skróty klawiszowe

Istnieje mnóstwo sposobów na poprawę efektywności pracy i nauki na komputerze. Wygodna klawiatura mechaniczna, ergonomiczne krzesło, czy dobrej jakości myszka i podkładka usprawniają te działania, jednakże wymagają poczynienia pewnych nakładów finansowych. Niektóre optymalizacje są zupełnie darmowe, a jedną z nich jest znajomość skrótów klawiszowych w najczęściej używanych programach. Znaleźliśmy ciekawą witrynę internetową, która Was ich nauczy.Strona internetowa Shortcuts.design agreguje w jednym miejscu skróty klawiaturowe do najpopularniejszych programów. Wszystkie podzielono na kilka ogólnych kategorii, co znacząco ułatwia wyszukiwanie. Skróty klawiszowe do Phostoshopa? Są. Skróty do Google Chrome? Są. Witryna zawiera nawet komendy do WordPressa. Wszystko to w wariantach dla komputerów z systemami Mac i Windows.