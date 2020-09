Apple One już wkrótce? W pakiecie będzie taniej

Użytkownicy usług od Apple zacierają ręce.





Apple One: co wiedzieliśmy dotychczas?

Spakujmy kilka usług w jeden pakiet i sprzedajemy go w niższej cenie. Tak mniej więcej można wytłumaczyć, czym prawdopodobnie będzie Apple One. Skąd to wiemy? Od jakiegoś czasu krążą plotki dostarczane przez redakcję Bloomberg bądź serwis 9to5Mac.Tym razem najświeższe wieści otrzymujemy od portalu 9to5Google, który wnikliwe przyglądając się aplikacji Apple Music na Androida w wersji beta, natrafił na fragment kodu o nazwie Apple One oraz “aristotle”. Znaleziono także informację, że w przypadku korzystania z Apple One oraz Apple Music użytkownicy nie będą płacić za dwie subskrypcje jednocześnie.W połowie sierpnia Bloomberg informował, że oferta Apple One ma być podzielona na kilka pakietów. Najniższy zawierać może Apple Music oraz Apple TV+. Kolejny ma być wzbogacony o Apple Arcade. Subskrybenci trzeciego dodatkowo otrzymają dostęp do Apple News+, z kolei czwarty (najdroższy) pozwalać będzie korzystać ze wszystkich dotychczas wymienionych usług z iCloudem na czele.