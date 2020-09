Pierwsze smartfony Huawei z autorskim systemem HarmonyOS 2.0 już w przyszłym roku

Wielka zmiana.

HarmonyOS zmierza na smartfony

Sytuacja Huawei na rynku globalnym robi się coraz bardziej skomplikowana. Firma traci dostęp do procesorów ARM czy wyświetlaczy , jednak zapewnia, że posiada rozbudowany system dostaw, którego sprawne funkcjonowanie nie jest uzależnione od pojedynczych dostawców. Wygląda na to, że amerykańskie sankcje i polityka administracji Donalda Trumpa zmotywowały chińskiego giganta do wzmożonej pracy nad autorskimi rozwiązaniami. Podczas rozpoczętej dziś globalnej konferencji Huawei Developer Conference 2020, Richard Yu, dyrektor generalny Huawei CBG na świecie, ogłosił szereg nowości związanych z rozwojem systemu operacyjnego HarmonyOS 2.0, nakładki EMUI 11 oraz rozwojem Huawei Mobile Services.Richard Yu ogłosił, że HarmonyOS będzie oficjalnie systemem, a jego wersja beta zostanie udostępniona deweloperom jeszcze w tym roku.Podczas sesji otwierającej konferencję zapowiedziano, że projekt open source –– będzie uruchamiany etapami. Począwszy od 10 września 2020, OpenHarmony zostanie udostępniony dla urządzeń 128 KB - 128 MB pamięci RAM, takich jak smart TV czy wearables. W kwietniu przyszłego roku, OpenHarmony stanie się dostępny dla urządzeń do 4 GB pamięci, a do końca 2021 roku – również dla urządzeń powyżej 4 GB RAM.