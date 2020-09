System EMUI 11 Beta już dostępny. Użytkownicy mogą dołączyć do testów

W czasie projektowania systemu zorganizowano specjalistyczne badania.





EMUI 11 to usprawnienia interfejsu i lepsza wielozadaniowość

EMUI wprowadza tryb okienkowy. Aplikacje minimalizują się do "bąbelków" / Foto: XDA Developers

EMUI 11 pozwala na strumieoniowanie kilku aplikacji jednocześnie / Foto: YouTube (Huawei Developers)



EMUI 11 - dostępność





Huawei na wydarzeniu Huawei Developer Conference zaprezentował nową odsłonę systemu EMUI 11. Producent przygotował sporo zmian. Marka przyłożyła się do kwestii doświadczeń użytkowników - Chińczycy chcieli, aby system był jeszcze przyjaźniejszy i bardziej ergonomiczny.System EMUI 11 wprowadza m. in. odświeżony interfejs. Producent popracował też nad animacjami. Chwali się, że w tym celu przeprowadził specjalne badania. Polegały na śledzeniu oczu grupy testerów podczas korzystania z systemu. Huawei sprawdził, gdzie podążał wzrok badanych osób i wykorzystał te dane do opracowania nowych animacji.Huawei w EMUI 11 zainstalował sporo nowych motywów funkcji Always On Display wyświetlającej na zablokowanym ekranie godzinę i inne podstawowe informacje. Muszę przyznać, że wyglądają naprawdę dobrze. Zaznaczę, że użytkownik może wybrać też własny obraz lub... animowanego GIF-a.Ulepszeń interfejsu otrzymały też aplikacje systemowe, zwłaszcza Galeria i Notatnik.Ważną zmianą w EMUI 11 jest rozszerzenie kwestii wielozadaniowości. Firma zaimplementowała panel pomocniczy, który umożliwia dostęp do maksymalnie 15 aplikacji. Listę może oczywiście zdefiniowac użytkownik. Można go wywołać z lewej lub prawej strony poprzez gest przesunięcia od krawędzi do środka ekranu.Co więcej, Huawei w EMUI 11 zbliżył obsługę aplikacji do tej znanej z Windows i innych "dużych" systemów. Po aktualizacji możliwe będzie uruchamianie aplikacji w trybie okienkowym. Producent umożliwił przesuwanie i zmianę rozmiaru widoków poszczególnych programów. Ponadto na górze znajdą się trzy ikonki służące do minimalizacji, maksymalizacji i zamknięcia okna. Po zminimalizowaniu aplikacja zachowuje się jak dymek czatu w Messengerze.System EMUI 11 mimo wszystko nie został pozbawiony funkcji dzielonego ekranu.Co ciekawe, nowy system Huaweia pozwala także na przesyłanie na zewnętrzny ekran kilku komponentów aplikacji na raz. Możemy np. oglądać jednocześnie obraz z galerii, aplikacji do notatek i przeglądarki. Warto wspomnieć o możliwości tłumacza w czasie rzyczywistym wspomaganego przez sztuczną inteligencję. Obsługuje on języki angielski, japoński, koreański i chiński. Możliwa jest translacja nie tylko tekstu, ale i obrazów obrazów.EMUI 11 skupia się też na bezpieczeństwie, wydajności i zapewnienia stabilności.