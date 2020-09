Oto 117 nowych emoji, które wprowadza Android 11

Zobacz je wszystkie.





Android 11 – poszerzona lista emoji

Android 11 już zadebiutował i wprowadził wiele nowych funkcji, takich jak natywna obsługa dymków czatu, możliwość nadawania tymczasowych uprawnień czy lepsza kontrola multimediów. Ale czy zdawaliście sobie sprawę z tego, że nowa wersja systemu Google oferuje też cały szereg nowych emoji? Dokładnie tak. Jest ich aż 117.Nowe androidowe emoji to rzecz jasna stworzone przez Google warianty tych emoji, które Unicode Consortium w tym roku dodało do swojej bazy obrazkowych emotikonek. W tym miejscu warto przypomnieć, iż Unicode Consortium to organizacja non-profit zajmująca się opracowywaniem, utrzymywaniem i promowaniem standardów internacjonalizacji oprogramowania. Ta wprowadziła emoji do standardu Unicode w 2010 roku.Wśród nowych emoji w Androidzie 11 znajdziemy grafiki przedstawiające przeróżne zwierzęta, owoce i warzywa, przedmioty, a także osoby. W szczególności uwagę zwraca słynny włoski gest przedstawiający trzy palce ręki złożone w trójkąt, a także wizerunek mężczyzny w sukni ślubnej i welonie.