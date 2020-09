Planowanie tras w Waze właśnie stało się łatwiejsze

Aplikacja z kolejnymi nowymi funkcjami.





Waze – planowanie tras w przeglądarce

Waze to świetna aplikacja nawigacyjna. Mimo że nie wykorzystuje tak zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji jak Mapy Google, oferuje wiele funkcji, których w Mapach Google wciąż brakuje. Przede wszystkim, Waze pozwala użytkownikom ostrzegać się wzajemnie o przeróżnych zagrożeniach na drodze takich jak ubytki asfaltu. Teraz Waze został udoskonalony jeszcze bardziej – w kwestii planowania tras.Od teraz Waze pozwala użytkownikom zaplanować trasę w przeglądarce internetowej, a następnie przenieść ją do przeglądarki. Wystarczy przejść do usługi LiveMap , zalogować się w niej na swoje konto Waze jedną z dostępnych metod (np. z pomocą kodu QR), wyznaczyć punkt początkowy i końcowy podróży oraz czas wyjazdu, wybrać jedną z proponowanych tras i kliknąć w baner z napisem „Zapisz w aplikacji”.