Windows 10 z aktualizacją, która psuje główną funkcję systemu

Here we go again.





Windows 10 z zepsutym trybem uśpienia

Jak naprawić problem?

Źródło: wł.

Żadna aktualizacja (jakiegokolwiek oprogramowania) nie jest idealna – co do tego nie ma raczej wątpliwości. Problem pojawia się jednak w momencie, kiedy przy wdrożeniu niemalże każdej łatki pojawiają się błędy wpływające na funkcjonowanie programu. Tak jest od dłuższego czasu w przypadku Windowsa 10.W maju pojawił się update powodujący usterkę trybu uśpienia. Ta została naprawiona w kompilacji KGB4568831. Okazuje się jednak, że błąd zaczął pojawiać się ponownie po opcjonalnej wrześniowej aktualizacji. Na czym dokładnie polega?Użytkownicy donoszą, iż, a nie całego komputera. Niektórym urządzenie co prawda „zasypia”, ale tylko po to, by za kilka minut ponownie się zbudzić. Jest to nie tylko irytujący problem, lecz mogący również wpłynąć na np. większe rachunki za prąd spowodowane częstymi spadkami i wzrostami napięcia.Wszystkiemu winny jest proces „MoUSO Core Worker Process”. Powoduje on niechciane wybudzenia z zainstalowanym systemem Windows 10 w wersji 2004 i opcjonalną aktualizacją oczekującą na instalację. Co można poradzić na problem?Przede wszystkim warto uniemożliwić systemowi przeprowadzanie instalacji w nieparzystych godzinach. Jeśli to nie pomoże, trzeba uciec się do nieco radykalniejszych środków. W wyszukiwarce Windowsa 10. W aplikacji „Usługi” wyszukujemy „Windows Update”. Zaznaczamy rejestr i wybieramy przycisk „Stop”.Powtarzamy akcję, lecz tym razem. Teraz pozostaje przejść do ustawień Windows Update, wyszukać dostępne aktualizacje, zainstalować je i uruchomić ponownie urządzenie.To rozwiązanie być może nie zadziała permanentnie, lecz z pewnością tymczasowo oszczędzi nerwów osobom, które borykają się z wyżej opisanym problemem. Microsoft do tej pory nie wydał oświadczenia dotyczącego próby naprawy błędu. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość.Źródło: Windows Latest / Foto. Windows