Dokumenty Google z możliwością edycji plików Microsoft Office. To rewolucyjna funkcja

Dokumenty Google - nowość, na którą czekalo wielu

Pojawiła się m.in. możliwość dodawania komentarzy | Źródło: Android Police

Skąd pobrać?

Do tej pory Dokumenty, Arkusze i Prezentacje Google (na Androida) były dosyć ubogie, jeśli chodzi o zakres obsługi plików z pakietu Microsoft Office. Przy ich otwieraniu raczej nie występowały żadne problemy – wszystko zaczynało się komplikować w momencie podejmowania próby ich edycji.W celu uzyskania szerokiego wachlarza opcji zmiany poszczególnych elementów dokumentu należało dany dokument odpowiednio przekonwertować. Było to nie tylko kłopotliwe, ale też niezbyt intuicyjne i czasochłonne. Na szczęście Google poinformowało, że sytuacja właśnie uległa zmianie. Mamy więc do czynienia z rewolucyjną funkcją.Jak się okazuje, najnowsza aktualizacja Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji wprowadza. Dzięki temu ich edycja ma być tak samo przyjemna jak w wersji usług na komputery czy przeglądarki.Nowość z pewnością spodoba się wszystkim, którzy pracują mobilnie na pokaźnej liczbie plików. Dzięki niej zaoszczędzą nie tylko czas, ale też nerwy. Google poinformowało, że wdrażanie aktualizacji już się rozpoczęło, lecz mogą minąć dwa tygodnie zanim wszyscy ją u siebie zobaczą.Warto więc uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać możliwości zainstalowania update’u.Dokumenty, Arkusze oraz Prezentacje Google w wersji na system Android pobierzecie z naszej bazy plików.Źródło: Google Android Police / Foto. Google