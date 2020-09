Android 11 już jest. Oto najważniejsze nowości

Android 11 awansował z bety do wersji stabilnej.





Android 11 - co nowego?





Google w Androidzie 11 zaimplementowało obsługę dymków / Foto: Google

Android 11 jest wygodniejszy i bardziej praktyczny / Foto: Google

Android 11 jest określany przez Google'a jako system, który opracowany został pod kątem wysokiej użyteczności. I widać to po nowościach. jakie wprowadził gigant z Redmond.Google w Androidzie 11 wprowadziło natywną obsługę dymków czatu. Pozwalają one na szybki powrót do konwersacji, usprawniając tym samym korzystanie ze smartfona. Dotychczas podobne rozwiązanie mogliśmy zobaczyć np. w Messengerze, jednak tym razem dymki stały się komponentem systemowym i mogą być łatwo zaimplementowane przez programistów. Nie muszą więc wynajdować koła na nowo.Warto wspomnieć o tym, że powiadomienia czatów otrzymały dedykowane pole w panelu powiadomień z możliwością priorytetyzacji. Poza tym możliwe jest podejrzenie historii komunikatów z systemu i wszystkich aplikacji.Android 11 spodoba się użytkownikom urządzeń smart home. Po przytrzymaniu przycisku zasilania wyświetlą nam się panele, dzięki którym włączymy lub wyłączymy światło, zmienimy jego natężenie czy podkręcimy temperaturę w klimatyzatorze. Wszystko w jednym miejscu. Na widoku mamy też kafelki odpowiedzialne za włączanie i restartowanie smartfona, wykręcanie numeru alarmowego a nawet... zarządzanie kartami płatniczymi.Android 11 ponadto umożliwia lepszą kontrolę multimediów dzięki możliwości zmiany urządzenia odtwarzającego wprost z panelu odtwarzania. Dostęp do niego możliwy jest także z ekranu blokady - nie trzeba więc odblokowywać telefonu.Usprawnień doczekała się funkcja Nie Przeszkadzać. Użytkownik w Androidzie 11 ma większą kontrolę nad pojedynczymi kontaktami lub wątkami. Z kolei Tryb Ciemny można od teraz włączać także w zdefiniowanych ręcznie porach.Nie należy pomijać faktu, że Android 11 wprowadza możliwość nadawania tymczasowych uprawnień. Na czym one polegają? System jednorazowo pozwoli np. na dostęp do aparatu, jednak przy następnym żądaniu komunikat pojawi się ponownie. Poza tym uprawnienia nieużywanych aplikacji będą z czasem zresetowane, o czym użytkownik zostanie powiadomiony.Google także zwiększył zakres aktualizacji komponentów systemowych instalowanych przez Google Play. Poza tym Android 11 wprowadził kilka mniejszych zmian: opcję wykonania zrzutu ekranu z widoku ostatnio używanych aplikacji, przypinania aplikacji w widoku udostępniania, zmieniania rozmiaru widoku PIP (Obraz-w-obrazie). Nowością są także dodatkowe ikonki emoji.