Nawigacja TomTom GO w Huawei AppGallery

Przydatna nowość.





Nawigacja z monitorowaniem ruchu drogowego

Nawigacja TomTom GO dołączyła do Huawei AppGallery i jest dostępna dla użytkowników najnowszych smartfonów i tabletów Huawei opartych o Huawei Mobile Services, autorski ekosystem marki. To już kolejna aplikacja z mapami i nawigacją, która jest w pełni zintegrowana z HMS.Integracja z HMS oznacza, że aplikację TomTom GO można pobrać z Huawei AppGallery na najnowsze smartfony z portfolio marki – Huawei Mate 30 Pro, smartfony z serii P40, modele z serii Y – Y6p i Y5p, a także tablety oparte o HMS – MatePad, MatePad Pro i MatePad T8 . Nawigacja dostępna jest także dla starszych modeli urządzeń opartych o Google Mobile Services.Nawigacja TomTom GO jest łatwa w użyciu i oferuje wiele funkcji – od wskazówek dotyczących wyboru pasa ruchu po wyszukiwanie tras i monitorowanie ruchu drogowego. Aplikacja daje również dostęp do szczegółowych map 3D, które można pobrać i przechowywać na smartfonie, dzięki czemu nie jest wymagane użycie transferu danych.