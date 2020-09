MIUI 12: osiem funkcji, za które uwielbiam system od Xiaomi

Czy znasz je wszystkie?





MIUI 12 to najnowsza wersja nakładki Xiaomi, którą znajdziecie w smartfonach Mi i Redmi. Obecna jest także w zmodyfikowanej wersji na smartfonach POCO, w tym w najnowszym POCO X3.



Systemu MIUI 12 używam od kiedy tylko się pojawił. Znajduje się w niej sporo ciekawych rozwiązań. Część z nich była już obecna w poprzednich odsłonach, jednak wiele z nich to zupełnie nowe komponenty. Oto funkcje, których często używam i które chciałbym wyróżnić.



Skaner





Skaner w MIUI 12 zastąpił mi aplikację Microsoft Office Lens / Foto: własne



Skaner dokumentów zaimplementowany w MIUI uwielbiam za dokładność, która jest zaskakująco dobra jak na wbudowane narzędzie. Warto wspomnieć o możliwości pracy w trzech trybach: normalnym, czarno-białym i rozszerzonym (dodatkowa korekcja ekspozycji i kontrastu). Skanera już dawno nie używam - takie narzędzie zapewnia wystarczającą jakość.

ShareMe





ShareMe, czyli szybkie przesyłanie plików między smartfonami / Foto: własne



Xiaomi stworzyło ten program z myślą o bezprzewodowym i szybkim przesyłaniu plików. Można wysłać dowolną zawartość, od obrazów przez instalki .apk po dokumenty. Transfer odbywa się bezpośrednio przez Wi-Fi i jest dużo szybszy niż przez Bluetooth. Duże pliki staram się przekazywać jedynie w ten sposób.



Timer z dźwiękami natury

MIUI 12 zawiera narzędzie, którego często używam w czasie nauki lub pracy. Chodzi o wbudowany timer. Nie byłby on niczym specjalnym, gdyby nie zainstalowane w nim dźwięki natury.



MIUI 12 to także relaksujące odgłosy lasu i morza / Foto: własne



W systemie znajdziemy odgłosy lasu, nocy, szumu morza czy deszczu. Xiaomi zadbało o jakość. Odgłosy zostały nagrane na wysokim poziomie i odpowiednio przycięte, dzięki czemu możemy ich odsłuchiwać bez widocznych przerw.



Oczywiście odliczanie czasu możemy też uruchomić po cichu.



Filtry nieba





Xiaomi dało możlliwość zamiany dnia w noc / Foto: własne



MIUI 12 dzięki filtrom nieba potrafi zamienić dzień w noc i tchnąć trochę magii w szary krajobraz codzienności.



Serwer FTP

Oprócz ShareMe Xiaomi w MIUI 12 zaprogramowało serwer do zdalnego przesyłania plików. Dlaczego się tu znalazł? Ponieważ umożliwia szybkie połączenie z komputerem lub innym urządzeniem przez protokół FTP. Pozwala na eksplorowanie zawartości smartfona i wymianę plików między urządzeniami bez kabla USB. Po pierwszym połączeniu adres IP zapisuje się w eksploratorze, więc nie trzeba żmudnie przepisywać go za każdym razem.



Serwer FTP, czyli wygodne przesyłanie plików między komputerem bez kabla / Foto: własne



Czy serwer FTP zainstalowany w MIUI 12 ma jakieś minusy? Owszem - nie ładują się miniaturki. Zgrywanie zdjęć lepiej więc przeprowadzić po kablu.



Zaplanowane SMS-y





Opóźnione SMS-y są niesamowicie praktyczne / Foto: własne



Zmiana interfejsu aparatu





Xiaomi postarało się w końcu o szeroki wachlarz opcji w aplikacji aparatu/ Foto: własne



Do tej pory nie miałem dużego pola manewru, co czasami mocno mnie irytowało. Xiaomi wszystkie tryby umieściło w poziomej linii nad spustem migawki, co nie było zbyt dobrym posunięciem z punktu widzenia ergonomii. Dotarcie do niektórych trybów wymagało kilku klików co było bez sensu - nie wszystkich używałem.



Żółty, lawendowy, a może błękitny?/ Foto: własne



Na szczęście w MIUI 12 Xiaomi pozwoliło na usuwanie i ustawianie w dowolnej kolejności funkcji w dolnej belkce aparatu. Długo czekałem na tą zmianę i cieszę się, że firma w końcu się na nią zdecydowała. Wspomnę jeszcze, że umoliwiono też ustawienie innego koloru i zmianę trybu nawigacji na wysuwaną szufladę.

Centrum akcji





Może nie jest to funkcja sama w sobie tylko cały komponent systemu, jednak muszę pochwalić Xiaomi za totalne przemodelowanie interfejsu i odseparowanie powiadomień i przycisków. Widać inspirację systeme Apple'a. Co istotne, to nie jedyne podobieństwo - MIUI 12 mocno czerpie z iOS.



Centrum Akcji w MIUI 12 pozwala na sterowanie urządzeniami smart home. Pośrodku zaznaczyłem kontrolki do sterowania żarówką / Foto: własne



Nowością w MIUI 12 jest za to możliwość umieszczenia pod suwakiem jasności kafelków urządzeń podłączonych do aplikacji Mi Home. Służą one do włączania i wyłączania urządzenia lub uruchamiania dedykowanej mu aplikacji - wszystko zależy od sprzętu.



MIUI 12 to moim zdaniem jedna z najciekawszych nakładek na Androida i cieszę się, że Xiaomi ciągle ją udoskonala. Gdyby jeszcze była bardziej dopracowana, to byłoby idealnie. Na pewno nie ułatwia sprawy fakt, że marka co chwilę opracowuje nowy model. Wygląda na to, że to jej się po prostu opłaca.

Źródło: Opracowanie własne