Dlaczego niektórych aplikacji w Windows 10 nie da się usunąć? Microsoft tłumaczy

Kupujecie to tłumaczenie?





Na to pytanie odpowiada Microsoft

"(...) Ponieważ system Windows obsługuje aplikacje, które opierają się na platformie internetowej, nasza domyślna przeglądarka internetowa jest podstawowym elementem systemu operacyjnego i nie można jej odinstalować."

Majowa aktualizacja Windowsa 10 pośród wielu pożytecznych zmian wprowadziła kilka, na których użytkownikom zależało w szczególnym stopniu. Do tego grona bez cienia wątpliwości należy zaliczyć możliwość łatwej deinstalacji wybranych składników systemowych. Użytkownicy systemu Windows 10 2004 mogą bez problemu odinstalować Notatnik , klasyczną aplikację Paint, WordPad i wiele innych mniej lub bardziej popularnych elementów oprogramowania. Dlaczego jednak pewne preinstalowane narzędzia da się błyskawicznie usunąć, a innych nie?Użytkownicy Windowsa 10 robiący porządki w systemie zauważyli, że od jakiegoś czasu niemożliwym jest usunięcie przeglądarki internetowej Microsoft Edge oraz aplikacji Twój Telefon Gigant z Redmond usunął w jednej z ostatnich aktualizacji Windowsa opcję odinstalowania swojej wykorzystującej silnik Chromium przeglądarki, zasłaniając się, a jakże, dobrem użytkownika. Na zaktualizowanej niedawno stronie pomocy technicznej można wyczytać, iż Microsoft Edge to niezbędny komponent systemowy, wykorzystany do wspierania aplikacji polegających na web UI. Jako przykład wymieniono bramki logowania i systemy płatności.