Windows 10 ostrzega przed blokowaniem telemetrii. To... ma sens!

Microsoft przestrzega przed wyłączaniem telemetrii

System Windows 10 nie ma najlepszej opinii jeśli chodzi o poszanowanie prywatności jego użytkowników. Wszelkiej maści poradniki dotyczące tematu wyłączenia telemetrii w Windows 10 nie biorą się znikąd. Microsoft przemyca nowe metody na pobieranie danych konsumentów w aktualizacjach do swojego systemu, często nikogo o tym nie informując. Na osoby deaktywujące narzędzia telemetryczne w Windowsie czeka od teraz niespodzianka.Producent oprogramowania uważa telemetrię za niezbędną do poprawnego rozwoju Windowsa 10 i nieustannego poprawiania jego jakości. Amerykańska firma interesuje się przede wszystkim danymi dotyczącymi sprzętu użytkownika - procesora, pamięci, dysków oraz jego konfiguracji. Dane są szyfrowane i pozwalają Microsoftowi skutecznie diagnozować problemy związane z bezpieczeństwem i kompatybilnością.Ostatnio w Windows 10 wprowadzono intrygującą zmianę. Wbudowane oprogramowanie antywirusowe Microsoft Defender wysyła ostrzeżenie w sytuacji, gdy użytkownik systemu próbuje ręcznie zablokować przesyłanie danych telemetrycznych poprzez edycję pliku HOSTS. Co więcej, uniemożliwia tym samym szybkie zapisanie zmian. Próba ich dokonania skutkuje zaprezentowaniem komunikatu o zagrożeniu o nazwie "SettingsModifier:Win32/HostsFileHijack". Użytkownik musi potwierdzić wykonywaną przez siebie akcję dodatkowym kliknięciem.