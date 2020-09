EMUI 11 – poznaliśmy datę premiery nakładki systemowej

EMUI 11 - co nowego?

Źródło: Huawei

Wielkimi krokami zbliża się nowa wersja Androida, a co za tym idzie – kolejne odsłony wszelakich nakładek od poszczególnych producentów. Nie inaczej jest w przypadku Huawei, które to właśnie zaprezentowało zapowiedź EMUI 11. Na co mogą liczyć posiadacze smartfonów tej marki?Na początku warto wspomnieć o momencie debiutu oprogramowania. Ten ma nastąpić już. Tak przynajmniej wynika z oficjalnej grafiki promocyjnej opublikowanej na portalu Weibo. Producent oczywiście zaprezentuje na evencie także inne nadchodzące produkty.O nowościach w EMUI 11 nie wiemy zbyt wiele, lecz Huawei sprytnie przekazał konsumentom swoją wizję. Z pewnością nie zabraknie ulepszeń, jeśli chodzi o zarządzanie urządzeniami smart i całym ekosystemem producenta. Liczne poprawki zostaną wprowadzone również w zakresie łączności. Na więcej szczegółów musimy jednak jeszcze nieco poczekać.Podobnie ma się sprawa z listą obsługiwanych urządzeń.Co z resztą? To także jest zagadka, na której rozwiązanie nie przyjdzie nam – na szczęście – zbyt długo czekać.Oczywiście o wszystkich nowych doniesieniach będziemy Was na bieżąco informować. Warto pamiętać, że na Huawei Developer Conference przedstawione zostaną także nowinki dotyczące m.in. HarmonyOS, Huawei Movile Services Core, a także nowe laptopy oraz urządzenia wearables. Brzmi ciekawie!Źródło: Weibo (via Huawei Central ) / Foto. instalki.pl