LibreOffice 7.0.1 wydany. Zmiany to potrzebna kosmetyka

LibreOffice 7.0.1, czyli poprawki bugów i brak nowych funkcji

W sieci pojawiła się najnowsza wersja darmowego pakietu biurowego, często wskazywanego jako najlepsza bezpłatna alternatywa dla Microsoft Office. LibreOffice 7.0.1 trafił już do naszej bazy plików, a każdy z Was może zobaczyć jak dobrze działa. Nie spodziewajcie się rewolucji względem zaprezentowanego z początkiem sierpnia LibreOffice 7.0 . Nowa aktualizacja to przede wszystkim poprawki bezpieczeństwa.The Document Foundation informuje, że nowe wydanie LibreOffice to aż, które wykryto we wcześniejszej wersji programu. Jeśli pobraliście kiedyś LibreOffice 7.0 lub starszą edycję pakietu, powinniście zainstalować udostępnione właśnie narzędzie. Użytkownikom korporacyjnym wciąż zaleca się korzystanie z bardzo mocno dopracowanego wariantu LibreOffice 6.4.6.LibreOffice 7.0 mniej więcej miesiąc temu debiutował z odświeżonym interfejsem, ulepszonym silnikiem, usprawnioną kompatybilnością z plikami .docx, .pdf oraz garścią innych, odczuwalnych w codziennym użytkowaniu nowości. Być może dawno temu skreśliliście z jakiegoś powodu rozwiązanie The Document Foundation. Zachęcamy, abyście dali mu ponownie szansę.LibreOffice 7.0.1 pobierzecie za pośrednictwem bazy programów, oczywiście bezpłatnie, w wersjach na wszystkie najpopularniejsze systemy operacyjne.Źródło: The Document Foundation