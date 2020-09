Zaskakujący easter egg z Windows 95. Nie miałeś prawa go znać

Zobacz jak go aktywować.





Easter egg w Windows 95

Mianem "easter eggów" określamy celowo ukryte przed użytkownikiem treści, przeważnie o zabarwieniu humorystycznym, w interaktywnych produktach cyfrowych. Odnajdowanie easter eggów w grach, programach i systemach operacyjnych jest zajęciem szalenie czasochłonnym, ale i niezwykle satysfakcjonującym. Niektóre niespodzianki da się stosunkowo łatwo znaleźć - o ile oczywiście ukrywający je w kodzie dowcipnisie sobie tego życzą. Nieco inaczej było w przypadku easter egga zaszytego w systemie operacyjnym Windows 95, którego z pewnością nie znaliście.Easter egg o którym będzie tu mowa został ujawniony na niewielkim kanale Living Computers: Museum + Labs w serwisie YouTube, z okazji 45-lecia istnienia firmy Microsoft. Na nagraniu jeden z deweloperów Windowsa 95, Jeff Parsons, opowiada o tym jak włączyć ukryte w systemie... creditsy, zwane po polsku "listą płac". Sposób na ich aktywowanie jest doprawdy dziwaczny i trudno jest przypuszczać, aby ktokolwiek przypadkowy mógł na niego w jakikolwiek sposób trafić.Jedną z ważniejszych funkcji wprowadzonych przez Windows 95 była możliwość tworzenia naprawdę długich nazw plików. To właśnie do tej cechy nawiązuje omawiany easter egg. Co zatem należy zrobić?Aby wyświetlić creditsy w Windows 95 należy utworzyć na Pulpicie nowy folder i nadać mu nazwę(ang. i oto moment, na który wszyscy czekaliście). Po zapisaniu nazwy, należy... zmienić ją ponownie na nazwę(ang. z dumą prezentujemy, dla Waszej satysfakcji). Po zapisaniu kolejnej nazwy, nazwę folderu trzeba zmienić po raz ostatni, wpisując:(ang. załogę Microsoftu odpowiedzialną za Windows 95!). Po zapisaniu ostatniej z nazwy i dwukrotnym kliknięciu w folder, zostanie wyświetlona lista twórców - i to w zabawny sposób.