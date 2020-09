Kiedy prawo jazdy w telefonie? Jest ostateczna decyzja

Świetna wiadomość.





Prawo jazdy w telefonie - od kiedy?

"Dwa lata temu podjęliśmy decyzję, dzięki której Polacy nie muszą mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego samochodu oraz dokumentu potwierdzającego jego ubezpieczenie. Teraz zrobiliśmy kolejny krok. Za trzy miesiące będziemy mogli zostawić prawo jazdy w domu albo skorzystać z aplikacji mObywatel, do czego zresztą bardzo zachęcam."

Czym jest mPrawo Jazdy?

Kierowcy, przygotujcie się na zmiany i mikołajkowy prezent od Ministerstwa Cyfryzacji. Pamiętacie poruszany przez nas kilkukrotnie temat prawa jazdy w aplikacji mobilnej? W połowie sierpnia Sejm przegłosował poprawki związane z nowymi przepisami o ruchu drogowym z tzw. "pakietu deregulacyjnego dla kierowców". Teraz swój podpis pod dokumentem złożył minister cyfryzacji, Marek Zagórski. W związku z tym poznaliśmy datę wejścia nowych przepisów w życie.Od 5 grudnia kierowcy w Polsce nie będą musieli wozić ze sobą prawa jazdy - będą mogli mieć je w swoim telefonie, w aplikacji mObywatel ! O sprawie z entuzjazmem mówi szef Ministerstwa Cyfryzacji:Mam przyjemność uczestniczyć w programie pilotażowym mPrawa Jazdy i powiem krótko: jeśli Ministerstwo Cyfryzacji zrobiło coś dobrze, to są to właśnie ta i wszystkie inne funkcje zawierające się w ramach aplikacji mObywatel. Swoimi wrażeniami na temat nowych funkcji dzieliłem się tutaj mPrawo Jazdy w aplikacji mObywatel to wirtualna wersja dokumentu poświadczającego uzyskane uprawnienia drogowe. Zawiera informacje dot. imienia i nazwiska kierowcy, daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, a także kategorii prawa jazdy oraz ważności dokumentu. Widnieje tam także status blankietu, jego numer, data wydania prawa jazdy, data ważności oraz organ wydający. To wszystkie informacje, które zawarte są również na fizycznym prawie jazdy.