Windows 10 idzie z duchem czasu. Nadchodzi wyszukiwanie GIF-ów i pisanie głosowe

Nowy selektor emoji i GIF-ów l Źródło: Microsoft

Kompilacja 20206 ma być tego dowodem. Zdecydowano się nado Fluent Design. Dzięki temu okno prezentuje się nowocześniej i – co najważniejsze – zgodnie z resztą oprogramowania. Jak możemy wyczytać na blogu giganta z Redmond, poprawiona została także dokładność wyszukiwania emoji w obsługiwanych językach. Do tej pory element ten nieco szwankował.Co ciekawe, od teraz istnieje możliwość wyszukiwania animowanych GIF-ów. W jaki sposób? W identyczny co emotikony – poprzez wciśnięcie kombinacji przycisków. Wtedy na ekranie pojawi się selektor, który pozwoli na szybkie znalezienie reakcji na np. wiadomość znajomego. Algorytm ma być cały czas uaktualniany w oparciu o najnowsze trendy i popularne hashtagi.Jak możecie zobaczyć na powyższej grafice, dotychczas niezbyt efektywny. Oczywiście nadal można aktywować go za pomocą Windows + V, lecz najprawdopodobniej Microsoft chciał stworzyć swoiste centrum komunikacyjne i nie zmuszać użytkowników do używania wielu skrótów.