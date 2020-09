Nova Launcher pozwoli zmienić kształt ikon na taki, jaki lubisz

Nova Launcher to niewątpliwie jedna z najpopularniejszych nakładek systemowych na Androida. Jest w pełni darmowa i niezwykle funkcjonalna, co zresztą potwierdzają oceny pozostawione przez użytkowników. Usługa powoli zbliża się do pokaźnej aktualizacji uwzględniającej część funkcji z Androida 11.

Źródło: Android Police

Źródło: Android Police

Deweloperzy (czerpiąc zresztą inspirację ze smartfonów marki Pixel) postanowili tym razem skupić się na zwiększeniu dowolności w personalizacji oprogramowania. Jak zauważono w wersji beta 6.2.14, Nova Launcher oferować będzie jeszcze obszerniejszy zasób kształtów ikon. Użytkownik otrzyma tym samymNiektóre z obrysów prezentują się naprawdę osobliwie i z pewnością spodobają się tym, którym po prostu znudził się tradycyjny obrys. Na razie jednak nowość występuje. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by skusić się na dołączenia do testów usługi.Jeśli się skusicie, to wystarczy wejść w Ustawienia aplikacji, sekcję Wygląd i styl, a następnie wybrać opcję Ikony adaptacyjne. Tyle!Jeśli jednak preferujecie stabilną wersję oprogramowania (aktualny wariant pobierzecie z naszej bazy danych ), to na powyżej opisane usprawnienie jeszcze sobie nieco poczekacie. Nie podano bowiem konkretnej daty premiery stosownej aktualizacji Nova Launcher.Źródło:/ Foto. TeslaCoil Software