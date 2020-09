Smartfony Xiaomi z MIUI tracą wsparcie. Sprawdź, czy Twój model też

Wsparcie tracą głównie flagowe telefony.

Smartfony Xiaomi bez aktualizacji

Xiaomi Mi Mix 3 / Foto: instalki.pl

Nic nie jest wieczne, podobnie jak aktualizacje MIUI. Xiaomi postanowiło, że nie będzie aktualizowało swojej nakładki w kilku starszych smartfonach. W których urządzeniach użytkownicy będą musieli pożegnać się ze wsparciem?Xiaomi przestanie aktualizować system MIUI na smartfonach z serii Mi 8 (, Mi 8 Lite,, Mi 8 Pro). Na liście znalazł się także Mi Mix 3 i Mi Max 3. Wsparcie zakończy się z dniem 5 września 2020 roku.Wymienione urządzenia Xiaomi miały premierę w 2018 roku, więc to nie są stare telefony. Na dodatek większość z nich wyposażono we flagowe procesory. Firma mogłaby więc pociągnąć wsparcie trochę dłużej, gdyż mocy obliczeniowej do obsługi nowych funkcji powinno wystarczyć. Cóż, nie ma jednak co na to liczyć - to nie te czasy, kiedy MIUI aktualizowane było nawet przez cztery lata. Miejmy jednak nadzieję, że przełoży się to na wyższą jakość oprogramowania w aktualnych telefonach.MIUI na wymienionych smartfonach straci wsparcie, jednak użytkownicy mogą jeszcze liczyć na drobne poprawki bezpieczeństwa.Źródło: XiaomiToday