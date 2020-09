Gmail z nowością, która przyspieszy pisanie maili

Przydatna funkcja.





Gmail - pisanie maili będzie szybsze

Źródło: Google

Klient pocztowy od Google nie cieszy się ostatnimi czasy zbyt dobrą sławą. Część użytkowników niekoniecznie zgadza się z kierunkiem rozwoju obranym przez giganta. Ma to związek z integracją usługi Gmail z Meet i tym samym dodaniem dedykowanej zakładki zabierającej miejsce w aplikacji. Na szczęście sekcję da się jeszcze usunąć. Przydatne usprawnienia również się jednak pojawiają.Jak poinformował gigant z Moutain View, mobilny Gmail za kilka tygodni wzbogaci się o funkcję dobrze znaną z przeglądarkowego wariantu poczty. Mowa tu o możliwości przyspieszenia procesu dodawania odbiorców tworzonej wiadomości.Wystarczyoraz początek nazwy kontaktu, a usługa zaproponuje konkretne adresy. Wtedy też wybrany e-mail zostanie uzupełniony w polu odbiorcy. Z kolei usunięcie imienia i nazwiska z wiadomości poskutkuje – analogicznie – zniknięciem maila z pola adresu.Oczywiście tego typu nowość nie przyda się wszystkim. Spodoba się zapewne tym osobom, które wysyłają dużo wiadomości do tych samych osób i trudno im spamiętać wszystkie maile. Dzięki temu pisanie elektronicznych listów może okazać się znacznie szybsze i mniej irytujące.Warto też wspomnieć raz jeszcze, że w tym przypadku mamy raczej do czynienia z „pogodzeniem” różnych wariantów Gmaila. Google przyzwyczaiło użytkowników, iż funkcje pojawiające się w przeglądarkowej wersji usługi nie trafiają od razu na mobilną aplikację Gmail . Czasami trzeba na to czekać kilka lat.Lepiej późno niż wcale, prawda? Publiczne wdrażanie usprawnienia rozpocznie się w połowie września u wszystkich użytkowników.Źródło i foto: Google