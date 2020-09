Znalazłem w MIUI 12 genialne filtry fotograficzne. Efekt zaskakuje

Co to za czary?

To był piątek 14 sierpnia 2020 roku. Jak co tydzień pojawiła się aktualizacjana moim Xiaomi Mi 9T (korzystam z MIUIPolska). Najwięcej zmian doczekała się wtedy galeria systemowa. Oprócz dodania kilku mniejszych funkcji i lekkiej modyfikacji interfejsu system otrzymał nowe opcje, które zrobiły na mnie wrażenie.We wbudowanym edytorze pojawiło się kilkanaście filtrów, które służą do zmiany nieba na zdjęciach. Tym razem związane są głównie z nocnym niebem. Jeśli lubicie gwiazdy i księżyc wznoszący się nad horyzontem. Znajdziecie je w zakładce

MIUI 12 i zorza polarna nad Bałtykiem





Gdynia Orłowo okazała się idealnym poligonem doświadczalnym. / Foto: własne



Miejsce wygląda niesamowicie na żywo, ale niestety tamtego dnia nie dopisała mi pogoda. Stwierdziłem więc, że pobawię się nowymi filtrami w MIUI 12 i spróbuję podmienić szare chmury na coś ciekawszego.



Dzięki MIUI 12 udało mi się nie tylko uatrakcyjnić nieco nudną pogodę, ale tchnąć w Orłowo trochę magii. Moim zdaniem efekt jest po prostu niesamowity, wręcz nie z tej ziemi. Ale to nie wszystko!



MIUI 12 wyłączyło światła w Warszawie





Na górze rejs na Morzu Bałtyckim, poniżej Teatr Dramatyczny w Warszawie. / Foto: własne

Filtry w MIUI pozwalają stać się panem dnia i nocy. / Foto: własne

Algorytmy MIUI 12 nie są jednak doskonałe

Poprawne wykrycie krawędzi to w przypadku drzew twardy orzech do zgryzienia. Na górze po lewej oryginalne zdjęcie. / Foto: własne



Kto ma MIUI 12, niech się bawi!

Filtry w MIUI 12 są inteligentne, ale nie do końca - nie ogarniają odbić od tafli wody / Foto: własne

Podobnie jak poprzednie wykorzystują one sztuczną inteligencję do podrasowywania zdjęć. Wyuczone algorytmy odróżniają nieboskłon od linii horyzontu, drzew, budynków i innych obiektów, i robią to całkiem skutecznie. Są też szybkie - obróbka jest w pełni automatyczna i trwa ok. 1-2 sekund.Interfejs jest bardzo intuicyjny, nie ma się tu czego uczyć. / Foto: własneAktualizacja filtrów w MIUI 12 to idealny moment na to, żeby je przetestować.Nowe filtry w MIUI 12 nie są prostymi algorytmami podmieniającymi tło. Wraz ze zmieniającymi warunkami zmienia się przecież oświetlenie. Na szczeście Xiaomi to uwzględniło.Modyfikacje uwzględniają zarówno kolor, jak i jasność nieboskłonu. Jeśli więc wybieramy nocne, rozgwieżdżone niebo, to edytor odpowiednio przyciemni dolną część nieba. Taki zabieg pozwala zachować spójność między niebem a obiektami pod nim. Dzięki temu zdjęcia wynikowe są bardzo przekonujące i czasami ciężko uwierzyć, że tak dobry efekt osiągnęliśmy jednym klikiem.Dziś wybrałem się do centrum Warszawy. Byłem bardzo ciekaw, jak będą wyglądały wierzowce po przeróbce. Najbardziej jednak interesował mnie ich widok na tle rozgwieżdżonego nieba. Rezultat przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Miasto wygląda, jakby ktoś wyłączył zupełnie oświetlenie uwidaczniając Drogę Mleczną.Jeśli chcecie się pobawić filtrami MIUI 12 w ten sposób, to polecam pochmurną pogodę. Zakryte niebo znacznie zmiękcza światło słońca. Unikniecie w ten sposób ostrych cieni, które nie wyglądają dobrze w takich przeróbkach.Filtry wcałkiem dobrze sobie radzą, zwłaszcza jeśli chodzi o naturalność efektów. Nie ma jednak róży bez kolców.Po pierwsze, ze względu na automatyczny charakter pojawiają się czasem błędy. Tak jak pisałem, algorytmy całkiem dobrze radzą sobie z odcinaniem prostych kształtów na tle nieba. Problem pojawia się przy bardziej złożonych obiektach, np. linach na żaglowcach, sieci trakcyjnej itp. Wydaje mi się, że największą trudnością stanowi wykrywanie drzew. Często na wynikowych zdjęciach można zauważyć poświatę lub dziwne przekłamania kolorów. Im większy kontrast, tym efekt jest mocniejszy.Po drugie, filtry w MIUI 12 czasami po prostu nie chcą działać. I nie potrafię powiedzieć dlaczego. Nie ma to nic wspólnego z tematem zdjęcia, jego rozmiarem ani rozdzielczością. Zauważyłem tylko, że problem jest bardziej widoczny przy próbie obróbki zdjęcia pochodzącego z innego smartfona. Nawet jeśli jest to smartfon firmy Xiaomi.Przyznam, że jestem raczej przeciwny tak intensywnemu podrasowywaniu zdjęć. Portale społecznościowe przedstawiają już wystarczająco wyidealizowaną rzeczywistość i uważam, że nie ma co im pomagać.Filtry zaimplementowane w MIUI 12 jednak sprawiają mnóstwo frajdy, a niektóre z nich pozwalają na zobaczenie świata w wydaniu, w którym prawdopodobnie nigdy nie będziemy mieli okazji. Poza tym działają na wyobraźnię i myślę, że stanowią świetne źródło inspiracji.Jeśli macie smartfon Xiaomi z galerią MIUI w wersji 2.2.16.17 lub nowszej, to bardzo polecam pobawić się filtrami w MIUI 12. Zwłaszcza, jeśli macie artystyczną duszę lub lubicie spoglądać na świat z nowej perspektywy.